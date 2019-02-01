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İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 20:47 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca, sözleşmeli Kuran kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 9 bin 500 personel alınacak.

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 bin Kuran kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım olmak üzere 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacak.

BAŞVURULAR 7-15 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA

2018 KPSS puan sırası esas alınarak alım yapılacak boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başvuru yapacakların, 2018 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B sözleşmeli alımı sınav başvuru formunu dolduracak.

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 7-15 Şubat 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek. (AA)

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