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İş Bankası'ndan esnafa özel "İşim Kart"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası, müşteri ihtiyaçlarına uygun finansal çözümlerine, esnafa kolaylıklar sağlayan "İşim Kart" ile bir yenisini daha ekledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, müşteri ihtiyaçlarına uygun finansal çözümlerine, esnafa kolaylıklar sağlayan "İşim Kart" ile bir yenisini daha ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, esnaf tarafından kolay erişebilen, sunduğu çözümler ile esnafın hayatını kolaylaştıran,işletmelere mal ve hizmet alımları, günlük harcamalar ve nakit akışı/vadelendirme konusunda kolaylık sağlayan ticari kredi kartı olarak konumlandırılan İşim Kart'ın birçok özelliği bulunuyor.

Esnaf bankacılığı alanındaki faaliyetlerini sürekli geliştiren Türkiye İş Bankası, müşteri ihtiyaçlarına uygun finansal çözümlerine İşim Kart ile bir yenisini daha ekledi.

İşim Kart, Maximum özellikli ticari kartların puan, taksit, vadelendirme ve kampanyalardan faydalanma gibi tüm avantajların yanı sıra, "Asgari ödeme oranının yüzde 10 olması, ilk hesap özetinde bin TL harcamaya 100 TL MaxiPuan verilmesi,
asgari 2 otomatik fatura talimatı tanımlanması halinde İnternet Şube veya İşCep üzerinden kullanabilecek 25 havale ve 25 EFT işleminden oluşan İşim Kart İşlem Paketi hediye verilmesi" gibi ekstra faydalar sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "İşim Kart’ı sunmadan önce pek çok esnaf müşterimizle görüştük, onları dinledik ve ihtiyaçlarına en uygun kredi kartı çözümünü üretmeye gayret ettik. Türkiye'nin Bankası olarak esnafın her zaman yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
esnaf İşim Kart Türkiye İş Bankası

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