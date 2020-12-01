İş fırsatları... Kova Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Kova Burcu Aralık aylık burç yorumu...
1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren sosyal çevrenizde hızlı değişimler yaşanabilir. Eski dostlar, geçmişteki kişiler karşına gelebilir. Bazı kişiler ve ortamlardan zorunlu veya gönüllü sebeplerle uzaklaşabilirsiniz. Hayata dair idealleriniz ve hayallerinizi gerçekleştirme adına yollar arayabilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık durumunun iç içe geçebileceği bir süreç.
14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkiler alanınızda yeni bir sayfa açılıyor olacak. Kadersel ilişkiler, ruh eşi ilişkileri ortaya çıkabilir. Bu dönemde tanıştığınız veya partnerlik teklifi aldığınız kişilerle aranızda karmik bağlar olabilir. Süregelen ilişkilerde ise eş ve partnerin iş hayatında önemli bitiş ve başlangıçlar olabilir. İlişki, partnerinizin iş hayatından etkilenebilir. Bazı Kovalar için bu süreç taşınma hareketliliğini getirebilir.
15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşamınızı daha çok istediğiniz gibi yönetmeye, yaşamınızda ideallerinizi ve hayallerinizi var etmeye odaklanacaksınız. Şansın ve fırsatların artacağı bu tarihten itibaren, dilekleriniz gerçekleşebilir. Ev içinde veya aile ile fikir ayrılıklarını ilişkide yabancılaşma noktasına götürmemeli.
21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren karşınızdaki kişilere güvenmekle ilgili bir sorgulama olabilir. Bazı kişiler ilişkilerde veya yaşamınızda problemli tavırlar sergileyebilir. Bazı kişiler ise arkanızdan farklı işler çevirebilir. Kime güvenmeniz, kimi hayatınızda tutmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
30 Aralık'ta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatında sevindirici gelişmeler olabilir. Mutlu olacağınız bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Süregelen işinizde daha rahat olacağınız, daha keyif alacağınız sisteme, düzene veya bölüme geçebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde gerçek bir bağ kurmak önemli olacak. Bazı aşk veya arkadaşlık ilişkilerine emek vermek gerekebilir.
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