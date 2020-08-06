İş görüşmesinde iğrenç teklifle ilgili yeni gelişme! Mahkeme kararını açıkladı

Konya'da eşinden boşandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşan Ö.Y., 2017 yılında, reklamcı Emrah Y. ile iş görüşmesi yaptı. Emrah Y., Ö.Y.'ye ünlülerinde oynadığı bir oyun olduğunu, soyunması halinde çok para kazanarak, borçlarını kapatabileceğini söyledi. Emrah Y. teklifi kabul etmeyen kadına, sözlü tacizde bulundu. Ö.Y. de Emrah Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ö.Y. ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İŞ GÖRÜŞMESİ YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNEREK GÖRÜŞTÜM"

"Evli olduğum süreçte bir güzellik salonu işletiyordum. İş yerimin reklamını verdiğim bir dergide çalışan Emrah ile tanıştık. İşimi kaybettikten 7-8 yıl sonra, beni sosyal medya üzerinden aradı. Öncesinde işletmeciydim, o beni aradığında işçiydim, bunu bilerek geldi. Bana yardımcı olmak istediğini, iş bulabileceğini söyledi. Ben de çocuklarımla daha fazla vakit geçirmek istiyordum, çevresinin de geniş olduğunu biliyordum, şartları uygun olan bir işi kabul edebileceğimi söyledim. Bana birlikte çalışabileceğimizi, bütün borçlarımı kapatabileceğini söyledi. Borcum olmadığını, sadece düzenli bir iş istediğimi bildirdim. Görüşelim, ajansım var, seni orada değerlendirebilirim dedi. Ben iş görüşmesi yapacağımızı düşünerek görüştüm.”