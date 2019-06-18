HABER

İş insanı Sait Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

UŞAK Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun 85 yaşında yaşamını yitiren onursal başkanı Sait Ağaoğlu, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İş insanı Sait Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)- UŞAK Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun 85 yaşında yaşamını yitiren onursal başkanı Sait Ağaoğlu, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
İki dokuma tezgahı ile atıldığı iş hayatında bugün 850 kişinin istihdam edildiği 3 fabrika ve 7 şirketten oluşan Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kurucusu ve onursal başkanı Sait Ağaoğlu, dün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde gazlı bez, tıbbi sarf malzemeleri, yün iplik ile ev ve otel tekstil ürünleri üretimi yapan evli, 3 çocuk babası sanayici Ağaoğlu'nun ölümü ailesi, çalışanları ve sevenlerini yasa boğdu. Ağaoğlu için bugün öğlen Uşak Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Sait Ağaoğlu'nun çocukları Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Başkanı Halil Ağaoğlu, İsmail Ağaoğlu ve Ayşegül Arıoğul, Uşak Vali Yardımcısı Sait Topaloğlu, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir ile siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ağaoğlu Ailesi, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Ağaoğlu'nun cenazesi, Şehitler Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

FOTOĞRAF

İş insanı Sait Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandıİş insanı Sait Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Evinin balkonunda öldürülen meclis üyesi toprağa verildiEvinin balkonunda öldürülen meclis üyesi toprağa verildi
Diyarbakır’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındıDiyarbakır’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

Yılanı tampondan elleriyle çıkardı!

'Ona sevdiğini hissettireceksin' dedi ve... Yaptıkları inanılmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.