"İş Liderleri Zirvesi Dijital Marketing"

Dijital dönüşümü, dijital teknolojilerin, işletmenin tüm alanlarına entegre edilmesi olarak tanımlayan Serdengeçti, "Biz her sabah mağazalarımızdan gelen raporlara bakarız. Önceden bu iş, direk muhataplarımıza soru sorarak mümkündü ancak şimdi bütün Türkiye’ye yayılmış 6 bin tane dükkanınız varsa, 25 bin çalışanınız varsa bu kompleks yapıyı anlamak, detaylara vakıf olmak için teknolojiyi iş süreçlerinize dahil etmeniz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde (İZÜ) faaliyet gösteren İZÜ İşletme Kulübü tarafından düzenlenen, "Dijital Marketing" temalı, "İş Liderleri Zirvesi" üniversite bünyesindeki Uluslararası İslam ve Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ISEFAM) gerçekleştirildi.

- "İndirim marketleri dijital çağa uygun değil"

Mustafa Yaşar Serdengeçti, kendisinin iş hayatına giriş yaptığında 150 bin bakkalın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Artık zincir marketler var. Önceden 150 bin kişi bu olayı yürütürken şu an perakende de beş kişi yönetiyor. Ama bu beş kişi neyle yönetecek? Ben anlık olarak 6 bin noktadaki stokumu, satışımı ve karımı görebiliyorum. Demek ki kompleks yapılara detaylı hakim olmak, büyük organizasyonları yönetmek için birtakım teknolojilere ihtiyaç var."

Serdengeçti, perakende sektöründe hipermarketlerin müşteriye daha çeşitli ürünleri daha ucuza sunabildiğinden bakkalların önüne geçtiğini iddia ederek, “Süpermarketler, hipermarketleri geride bıraktı. Çünkü Türkiye'de 150 tane hipermarket varken, 15 bine yakın süpermarket var. Süpermarketler müşterine ucuzluk ve çeşitliliğin yanında, yakınlığı da sundu. Sonra dünya değişti, indirim marketleri daha ucuzu ve daha yakına getirerek zirveye yerleşti." şeklinde konuştu.

Dijital dünyada, indirim marketlerinin dijital çağa uygun olmadığını vurgulayan Serdengeçti, "Dijital çağda kolaylık ve hemen olsun var. Dijital çağda, gecenin yarısında hemen bir ürünün satıl alınması ve onun teslim edilmesi var. Yani artık insanlar bir yere gidip alışveriş yapmak yerine bir tıkla ayağına ürünün gelmesini istiyorlar." ifadelerini kullandı.