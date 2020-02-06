İş stresi ile nasıl başa çıkılır?

İş yaşamında stres artık hepimizin hayatını olumsuz yönde etkileyen durumlardan birisi. Bu sorunu yaşamayan oldukça az insan olduğunu unutmadan iş stresi ile başa çıkmayı öğrenmek gerekiyor.

İşe gittiğinizde çevrenizde sizden başka herkesin gülümsediğini görseniz bile sorunun sadece siz de olduğunu düşünmemelisiniz. Bazı insanların stresle baş etme yöntemi gülümsemek olurken bazı insanlar için daha farklı yöntemler kullanmak gerekebiliyor.

KENDİNİZİ İFADE EDİN

İş yerlerinde kendini ifade etmek pek çok çalışan için zordur. Ancak kendini ifade etmek hem kişi açısından hem de iş açısından büyük önem taşır. Sizi üzen, yoran ya da sinirlendiren durumlar karşısında suskun kalmanız uzun vadede çok daha büyük sorunlara yol açabilir.

Öfke patlamalarının yanı sıra özel hayatınızda da çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle çalışma şartlarınız ya da sizi strese sokan durumlar karşısında sakinliğinizi ve sağ duyunuzu koruyarak kendinizi ifade etmeyi deneyin. Beklediğiniz sonucu alamasınız bile içinizdekileri söylemiş olmanın yarattığı huzur bile stresinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.