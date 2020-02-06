İş stresi ile nasıl başa çıkılır?

İş yaşamında stres artık hepimizin hayatını olumsuz yönde etkileyen durumlardan birisi. Bu sorunu yaşamayan oldukça az insan olduğunu unutmadan iş stresi ile başa çıkmayı öğrenmek gerekiyor.
İşe gittiğinizde çevrenizde sizden başka herkesin gülümsediğini görseniz bile sorunun sadece siz de olduğunu düşünmemelisiniz. Bazı insanların stresle baş etme yöntemi gülümsemek olurken bazı insanlar için daha farklı yöntemler kullanmak gerekebiliyor.
KENDİNİZİ İFADE EDİN
İş yerlerinde kendini ifade etmek pek çok çalışan için zordur. Ancak kendini ifade etmek hem kişi açısından hem de iş açısından büyük önem taşır. Sizi üzen, yoran ya da sinirlendiren durumlar karşısında suskun kalmanız uzun vadede çok daha büyük sorunlara yol açabilir.
Öfke patlamalarının yanı sıra özel hayatınızda da çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle çalışma şartlarınız ya da sizi strese sokan durumlar karşısında sakinliğinizi ve sağ duyunuzu koruyarak kendinizi ifade etmeyi deneyin. Beklediğiniz sonucu alamasınız bile içinizdekileri söylemiş olmanın yarattığı huzur bile stresinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.
"HAYIR" DEMEYİ ÖĞRENİN
Başarılı olmanın sırlarından birisi de doğru zamanlarda hayır diyebilmektir. İş arkadaşlarınızı, yöneticinizi ya da patronunuzu kırmamak için her isteğe evet dediğiniz zaman ciddi bir iş yükünüz olur ve stres düzeyiniz artar.
Oysa bir iş yerinde birden fazla çalışanın ve departmanın olmasının temel nedeni iş bölümünün daha verimli olmasıdır. Bu nedenle sizi ve iyi niyetinizi suistimal etmeye yönelik talepler karşısında sakince hayır demek, zamanınız olmadığını elinizdeki işleri de ifade ederek net bir şekilde belirtmek kendinizi gereksiz stres altına sokmanıza engel olur.
FARKINDA OLUN
Yapabileceklerinizin ve hedeflerinizin farkında olmak iş yerinde yaşadığınız stresin azalmasına yardımcı olur. Aşırı hırslı olmak, sürekli başkalarının yaptıkları ve elde ettikleri ile kendi durumunuzu kıyaslamak bir süre sonra yorucu olmaya başlar. Kendinizi ve yeteneklerinizi keşfettiğiniz zaman gereksiz kıyaslamalardan uzaklaşır ve aşırı hırs yapmayarak hayat kalitenizin yükselmesini sağlayabilirsiniz.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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