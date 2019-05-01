İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine, Hak-İş ve Memur-Sen camiasına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza!

KORKUNÇ KAZANIN DETAYLARI Devrilen otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

KUTLAMAYA GİDERKEN DEVRİLDİ Hak-İş ve ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı sürücüsü henüz belirlenemeyen midibüs, Birecik-Suruç otoyolunda 45 HS 042 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

5 ÖLÜ, 12 YARALI Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE TAŞINDI Kaza yerine giden 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ŞANLIURFA'DA KUTLAMALAR İPTAL Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarınca Şanlıurfa 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde ortak program düzenlendi. Program, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.

"YASTAYIZ" Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Şanlıurfa'da devrilen midibüste Elbistan Devlet Hastanesinde çalışan 16 üyeleri bulunduğunu belirterek, "Az ileride kahvaltı yaptıktan sonra yola çıkıyorlar. Aslında kaza anlaşılabilir bir şey değil. Bir otomobil bizim aracımızın önüne çıkıyor. Ona vurmamak için herhalde... Anlayabildiğimiz bu. Çok üzgünüz, yastayız." dedi.

"DURUMU AĞIR OLANLAR VAR" Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesiyle ilgili, "Öz Büro-İş Sendikamızın Kahramanmaraş teşkilatı 8 araçla 1 Mayıs etkinliklerine katılmak için sabah erken saatlerde yol çıkmış. Bilemediğimiz bir nedenle kaza oluyor. 5 arkadaşımız hayatını kaybetti, 13 arkadaşımız yaralı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var." dedi.

ŞANLIURFA VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin,, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

"1-2 YARALIMIZIN DURUMU KRİTİK" Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Abdullah Erin, "Maalesef kaza sonrasında hayatını kaybeden 5 vatandaşımız var, 13 de tedavisi devam eden vatandaşımız var. 1-2 yaralımızın durumu kritik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize sağlık ve şifa diliyorum. Şanlıurfa'daki hastanelerde bütün doktorlarımız yaralılarımızla ilgilenmektedir." ifadelerini kullandı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI Kazanın ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazelerin kimlikleri belli oldu. Ölenlerden 3'nün kadın, 2'sinin erkek olduğu belirtildi. Kazada Şükran Entemiz, Melike Uysal, Gazaz Kısaca, Fatma Kılıç ve Onur Yay hayatını kaybetti. (AA)

KAZADA ÖLENLERİN SON GÖRÜNTÜLERİ Şanlıurfa'da yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçilerin kazadan yarım saat önce Birecik'teki tesislerde kahvaltı yaptıkları ortaya çıktı. İşçilerin cep telefonu ile çekilen görüntülerde tesise girişleri ve masalarda oldukları görüldü.

KAZADA ÖLENLERİN SON GÖRÜNTÜLERİ

KAZADA ÖLENLERİN SON GÖRÜNTÜLERİ