'İşe yaramaz' demeyin, libidoyu artırın! Yatağa girmeden önce bunları tüketin

CEVİZ

Migren ağrısını geçirdiği ve kanserle mücadelesi kanıtlanmış ceviz, Naturopatik doktor Laurie Steelsmith'e göre libidoyu canlandırıyor ve cinsel arzuyu artırıyor. İngiliz DailyMail gazetesine konuşan Steelsmith, ''Östrojen, yakınlık duygularını arttırır, genel refahı destekler, eşinize daha açık davranmanızı sağlar ve cinsel motivasyona daha eğilimli olmanızı sağlar. Sağlıklı yağ ve protein kaynağı olmasının yanı sıra fındık, fıstık ve ceviz erkeklerin ereksiyonlarını sürdürmelerine yardımcı olan amino asit L-argininini içerir. Cevizler ayrıca kolesterolü düşürerek kanın penise akmasını kolaylaştırır ve genel olarak yükselen bir ruh hali ile ilişkilendirilir ve bu da cinsel arzularınızı arttırır'' diye konuşuyor.

MEYVELER

Spor dergisi Fitness Dergisi'ne göre hem libido hem de cinsel dayanıklılığın sırrı, böğürtlen, ahududu ve çileklerde bulunan tohumlarda yatıyor. Her üç meyvede de hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel istek için gerekli olan önemli düzeyde çinko bulunuyor. Yeterince alınan çinko testosteron seviyelerini ve sprem üretimini artırır, erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) riskini de azaltır. Ayrıca şeftali, sperm sayısını artıran ve böylece infertilite riskini azaltan iyi bir C vitamini kaynağıdır.