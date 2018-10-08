'İşe yaramaz' demeyin, libidoyu artırın! Yatağa girmeden önce bunları tüketin

CEVİZ
Migren ağrısını geçirdiği ve kanserle mücadelesi kanıtlanmış ceviz, Naturopatik doktor Laurie Steelsmith'e göre libidoyu canlandırıyor ve cinsel arzuyu artırıyor. İngiliz DailyMail gazetesine konuşan Steelsmith, ''Östrojen, yakınlık duygularını arttırır, genel refahı destekler, eşinize daha açık davranmanızı sağlar ve cinsel motivasyona daha eğilimli olmanızı sağlar. Sağlıklı yağ ve protein kaynağı olmasının yanı sıra fındık, fıstık ve ceviz erkeklerin ereksiyonlarını sürdürmelerine yardımcı olan amino asit L-argininini içerir. Cevizler ayrıca kolesterolü düşürerek kanın penise akmasını kolaylaştırır ve genel olarak yükselen bir ruh hali ile ilişkilendirilir ve bu da cinsel arzularınızı arttırır'' diye konuşuyor.
MEYVELER
Spor dergisi Fitness Dergisi'ne göre hem libido hem de cinsel dayanıklılığın sırrı, böğürtlen, ahududu ve çileklerde bulunan tohumlarda yatıyor. Her üç meyvede de hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel istek için gerekli olan önemli düzeyde çinko bulunuyor. Yeterince alınan çinko testosteron seviyelerini ve sprem üretimini artırır, erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) riskini de azaltır. Ayrıca şeftali, sperm sayısını artıran ve böylece infertilite riskini azaltan iyi bir C vitamini kaynağıdır.
BROKOLİ
Brokoli, yüksek C vitamini içeriği sayesinde güçlü bir yatak odası güçlendiricidir. C vitamini, genel dolaşıma yardımcı olur, kan akışını iyileştirir ve kadın libidosunu artırır.
ZENCEFİL
Zencefil, sarımsak ve acı biber, kan damarlarını gevşeten ve kanı hafifçe incelten bileşik alisin içerir. Zencefili omega-3 zengini balıklarla, acı biber veya sarımsaklı garnitürlerle tüketmek kanı akışını doğru bir şekilde yayar.
YUMURTA
Hindistan Times gazetesi her gün yumurta tüketmenin sağlıklı eresiyonlara katkıda bulunduğunu bildiriyor. Yumurtalar, erektil disfonksiyonu hafifletmeye yardımcı olan L-arginin yanı sıra, kadınlarda hormon seviyelerini dengeleyen yüksek B5 vitamini ve B6 vitaminleri içerir. B vitamini ayrıca, istikrarlı ve sağlıklı bir libido sağlamak için minimum düzeyde tutulması gereken strese de karşı koyuyor.
CİNSEL İSTEĞİ ÖLDÜREN GIDALAR
Gazlı içecekeler: Aspartam gibi suni tatlandırıcılar, refah ve tatmin duygusuna doğrudan bağlı olan serotonin seviyelerini azaltır. Çalışmalar düşük serotonin seviyelerinin libido ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
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