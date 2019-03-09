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IŞİD'den kan donduran vahşet! 50 Ezidi kadını öldürdüler

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü IŞİD'in, Suriye'de son kalesi olan Bagoz'da, 50 Ezidi kadını öldürdüğü duyuruldu. Şengal Ezidileri Meclisi yetkilisi Elano Heco, Bagoz'da 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldüğü yönünde kendilerine bilgi geldiğini belirtirken, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi, öldürülen 50 kadının kemiklerinin Irak'a getirileceğini açıkladı

IŞİD'den kan donduran vahşet! 50 Ezidi kadını öldürdüler

Suriye'de terör örgütü IŞİD'in tutunduğu son merkez olan Bagoz'da Ezidiler kurtarılırken, birçok Ezidi'nin ise IŞİD tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Bagoz'da Ezidilere ait toplu bir mezar bulunurken, toplu mezarın kısa bir süre önce toplu şekilde öldürülen 50 Ezidi kadına ait olduğu belirtildi. IŞİD'in yaklaşık 5 yıl önce Şengal'den Suriye'ye kaçırıp tecavüz ettiği Ezidi 50 kadını başlarını keserek öldürdüğü açıklandı.

IŞİD YETKİLİSİ AÇIKLADI

Rus basın organı Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, IŞİD tarafından Kaçırılanları Kurtarma Ofisi Müdürü Hüseyin El Kaidi, Bagoz'da 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldükleri yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Şengal Ezidileri Meclisi yetkilisi Elano Heco da, "Bagoz'da bulunan bir IŞİD yetkilisiyle bir Ezidi yetkili arasında telefon üzerinden görüşme yapıldı. Görüşmede IŞİD üyesi yetkili, 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldüğünü aktardı. Biz bu konuyu başka birkaç yerden de duyduk. Bagoz'da Ezidilere ait bir toplu mezar da bulundu" dedi.

IRAKLI YETKİLİLER DE DOĞRULADI

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Irak vatandaşı 50 Ezidi kadının Suriye'nin Bagoz bölgesinde IŞİD tarafından infaz edildiği bilgisine ulaştıklarını aktardı. Musavi, kadınların kemiklerinin Irak'a getirileceklerini duyurdu.

BİNLERCESİNİ KAÇIRIP ÖLDÜRDÜ

IŞİD, 3 Ağustos 2014'te, Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı 450 bin nüfuslu Şengal (Sincar) ilçesine ağır silahlarla saldırarak kenti ve köylerini ele geçirmişti. Peşmerge kenti 2015'in Kasım ayında IŞİD'ten almıştı. IŞİD, Şengal baskınında binlerce Ezidi'yi kaçırmış, çoğunu da öldürmüştü. Birleşmiş Milletler ve Irak, IŞİD'ın Ezidilere soykırım yaptığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
IŞİD Suriye kadın ezidi

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