IŞİD'den kan donduran vahşet! 50 Ezidi kadını öldürdüler

Suriye'de terör örgütü IŞİD'in tutunduğu son merkez olan Bagoz'da Ezidiler kurtarılırken, birçok Ezidi'nin ise IŞİD tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Bagoz'da Ezidilere ait toplu bir mezar bulunurken, toplu mezarın kısa bir süre önce toplu şekilde öldürülen 50 Ezidi kadına ait olduğu belirtildi. IŞİD'in yaklaşık 5 yıl önce Şengal'den Suriye'ye kaçırıp tecavüz ettiği Ezidi 50 kadını başlarını keserek öldürdüğü açıklandı.

IŞİD YETKİLİSİ AÇIKLADI

Rus basın organı Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, IŞİD tarafından Kaçırılanları Kurtarma Ofisi Müdürü Hüseyin El Kaidi, Bagoz'da 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldükleri yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Şengal Ezidileri Meclisi yetkilisi Elano Heco da, "Bagoz'da bulunan bir IŞİD yetkilisiyle bir Ezidi yetkili arasında telefon üzerinden görüşme yapıldı. Görüşmede IŞİD üyesi yetkili, 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldüğünü aktardı. Biz bu konuyu başka birkaç yerden de duyduk. Bagoz'da Ezidilere ait bir toplu mezar da bulundu" dedi.