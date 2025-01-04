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  4. Işıl ışıl bir cilt için her gün mutlaka tüketmeniz gereken 4 besin

Işıl ışıl bir cilt için her gün mutlaka tüketmeniz gereken 4 besin

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.01.2025 11:55
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Pürüzsüz, lekesiz ve ışı ışıl parlayan bir cilt herkesin hayali. Ne kadar cilt bakımı yaparsanız yapın cildinizi içten beslemediğiniz sürece cilt problemleri ile karşılaşmanız mümkün. İşte ışıl ışıl bir cilt için her gün mutlaka tüketmeniz gereken 4 faydalı besin...

Işıl ışıl bir cilt için her gün mutlaka tüketmeniz gereken 4 besin

Parlak bir cildin sırrı cilt bakımında değil de yediklerinizde saklı olabilir.

SAF SOĞUK SIKIM SIZMA ZEYTİNYAĞI

zeytinyağı

İçerdiği E ve Kvitaminleri, oleik asit, polifenoller, fitosteroller gibi bileşenler sayesinde antioksidan etkileri ile serbest radikal hasarına karşı savaşır, enflamasyonu ve kızarıklığı azaltır, cilt bariyerini güçlendirir, cildin nem dengesini korur ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

SARIMSAK

sarımsakk

İçeriğindeki antioksidan, antibakteriyel, antifungal, antiviral özellikleri taşıyan allicin ile akne oluşumuna neden olan bakterilerin çoğalmasını engeller ve ciltteki iltihaplanmayı azaltır. Sülfür bileşikleri ile toksinlerin atılmasını hızlandırır, cilt hücrelerinin yenilenmesini ve kollajen üretimini destekler.

ZERDEÇAL

ZERDEÇAL

Güçlü bir antioksidan ve anti-enflamatuar olan kurkumin içeriğiyle ciltte iltihaplanmayı azaltır, akne oluşumunu önlemeye yardımcıdır, kollajen üretimini destekler, yaşlanma karşıtı etki gösterir.

HAVUÇ

havuş salatası

C ve K vitaminleri, lif, Beta Karoten ve antioksidan içeriğiyle cildi UV hasarına karşı korur, akneye neden olan iltihaplanmayı azaltır, bağırsak florasını destekler, cilde doğal bir ışıltı verir.

Anahtar Kelimeler:
cilt
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