Işıl ışıl ocaklar için dakikalarca uğraşmanıza gerek yok! İşte, hayatınızı kolaylaştıracak tavsiyeler...

Mutfağı sık kullanıyor ve yemek yapmayı seviyorsanız ocağınızın bir süre sonra yağ ve kir bağlaması kaçınılmaz bir sonuç. Peki, hem yemek yapıp hem de saatlerce ocak temizlemekle mi uğraşacaksınız? Elbette ki hayır. İşte, size ocağınızı uzun süre temiz ve parlak tutmak için birkaç tüyo...

ETKİLİ VE DOĞRU OCAK TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARI

Sirke, çamaşır suyu, karbonat gibi aşındırıcı malzemeleri çok fazla kullanmayın. Ocağın yüzeyindeki parlaklığı korumak istiyorsanız özellikle çamaşır suyunu hiç kullanmayın.

Süt gibi yapışınca kararan ve temizlemesi saatler süren ürünler ocağa taştığında kurumaması için üzerine biraz sıcak su dökün ve çok ertelemeden, ilk fırsatta temizleyin.

Ocak gözlerini ve demirlerini haftada bir detaylıca temizleyin.

Ocağınızı sürekli tel gibi aşındırıcı materyallerle ovarsanız bir süre sonra ocağınızda oluşacak olan çizikler ve aşınmalar, o istediğiniz ışıl ışıl görüntüyü imkânsız kılabilir. Yumuşak bir bulaşık süngeri tercih edin.

Cam, çelik, inox ve döküm gibi farklı ocaklar için farklı deterjanlar kullanmanız gerekir. Deterjan satın alırken uygulayacağınız yüzeye uygun olup olmadığı sorgulayın.

Temizlik bitince ocağı bir mikrofiber bez ile kurulayın.

IŞIL IŞIL PARLAYAN OCAKLAR İÇİN DOĞAL DETERJAN TARİFLERİ

Ocağınızı parlatmak için evde son derece hızlı ve pratik karışımlar hazırlayabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz an, bu karışımları ocağınıza sıkıp mikrofiber bir bezle silerek hem yağ kalıntılarını önleyebilir hem de ışıl ışıl bir görüntüye ulaşabilirsiniz. İşte, pırıl pırıl ocaklar için iki doğal tarif...

1. TARİF

Malzemeler:

Lavanta yağı

Limon

Beyaz sirke

Beyaz sabun

Hazırlanışı:

Lavanta yağını, limon suyunu, bir tutam rendelenmiş beyaz sabunu ve beyaz sirkeyi sprey şişesine alın.

Üzerine yeterli miktarda su ekleyin ve şişeyi çalkalayın.

2. TARİF

Malzemeler:

Bebek yağı

Limon

Beyaz sirke

Hazırlanışı:

Bebek yağı, limon ve beyaz sirkeyi ilk tarifte olduğu gibi karıştırın.

Üzerine yeterli miktarda su ekleyin ve çalkalayın.



