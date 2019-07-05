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Işılay Saygın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

İzmir’de bulunan evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan eski Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Geçmiş dönemlerde Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Işılay Saygın, İzmir’de bulunan evinde rahatsızlanarak dün Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Akciğerinden rahatsızlanan Saygın’a, solunum yetmezliği teşhisi koyulurken, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

TARİHE GEÇTİ

4 Nisan 1947 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Saygın, Türkiye’nin ilk kadın Turizm ve Çevre Bakanı olarak tarihe geçti. Saygın; 51., 52., 54. ve 55. hükumetlerde ise devlet bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: İHA


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Işılay Saygın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyorIşılay Saygın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
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Işılay Saygın izmir

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