Işıltınıza ışıltı katacak en iyi far paleti çeşitleri ve modelleri

İster gündüz dışarı çıkarken veya ofise giderken ister gece bir partiye veya davete katılırken kullanabileceğiniz far paletleri, makyaj rutinlerimizin olmazsa olmazları arasında. Kimi zaman gözlerinize yalnızca hafif bir derinlik katmak kimi zaman da ışıltılı ve gösterişli bir makyaj yapmak için kullanabileceğiniz bir far paletine sahip olmak, işinizi bir hayli kolaylaştırır. Biz de tam bu sebeple her tarza uygun en iyi far paleti önerilerini sizin için inceledik.

1. Hem gündüz hem gece rahatlıkla kullanabileceğiniz bir palet

Makyaj kategorisinin en sevilen markalarından NYX'in Ultimate serisinin bu nude tonlardaki paleti, her makyajınızda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürün. Her cilt tonuna yakışacak renklerin bir arada bulunduğu bu far paleti, hem gündüz hem gece makyajlarının kurtarıcısı niteliğinde. Işıltılı ve mat renklerin bir arada bulunduğu bu far paletinde yer alan renkler ile gözlerinize hafif bir derinlik verip sade bir makyaj yapabileceğiniz gibi daha koyu tonları ve ışıltılı farları kullanarak gösterişli bir gece makyajını da tercih edebilirsiniz.

2. Yoğun pigmentli bir ürün

En iyi far paleti markaları demişken Maybelline New York markasının The Nudes adını verdiği, hem koyu hem açık renklerin bulunduğu bu şahane üründen söz etmemek olmaz. Işıltılı ve mat renkleri bir arada sunan bu palet, hem işe giderken hem geceleri bir partiye katılırken dilediğiniz makyajı yapmanıza olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış. Kahve ve bronz tonların ağırlıklı olduğu bu paletin içinde yer alan tüm farlar, ilk dokunuşta yoğun renk verme özelliğiyle de dikkat çeker. Bu özelliği sayesinde farların göz kapaklarınıza renk vermesi için çok da uğraşmanıza gerek kalmaz.

3. İddialı ve renkli göz makyajları için

Göz makyajında iddialı görünümleri ve dikkat çekici renkleri sevenlerdenseniz I Heart Revolution markasının Cinnamon Chocolate adını verdiği far paletine mutlaka bakmanızı öneririz. İddialı makyajları sevenler için en iyi günlük far paleti önerilerinden biri olabilecek bu ürünün içinde sarıdan mora, kırmızıdan siyaha iddialı tonların yanı sıra göz makyajınıza baz olarak uygulayabileceğiniz açık tonlar da var. Günlük makyajda çarpıcı stilini yansıtmayı sevenlerin bir numaralı tercihi olabilecek bu far paleti ile birbirinden farklı ve güzel göz makyajları yapabilirsiniz.

4. Tek bir far paletiyle her tarzda makyaj mümkün

"Tek bir far paletim olsun, bütün makyajlarımı onunla yapayım." diyorsanız Makeup Revolution markasının Flawless isimli paleti tam size göre. Markanın 32 ayrı tondan oluşan far paletinin içinde doğal tonların yanı sıra iddialı renkler de bulunuyor. Ayrıca bu paletin içinde hem ışıltılı hem mat renklerin bir arada olması, farklı tarzlarda göz makyajı yapmanıza olanak tanıyor. Bu palet, yüksek pigmentli farlarıyla makyaj yapmayı son derece kolaylaştırıyor.

5. Gökkuşağının renklerini gözlerinize taşıyın

Rengarenk makyajlarla ışıltısına ışıltı katmayı sevenler için harika bir ürün alternatifi de Pretty Beauty markasının Escape Artist adını verdiği bu far paleti olabilir. Markanın 40 ayrı farın bulunduğu bu paletinde mordan sarıya, maviden turuncuya birçok farklı renk bulunuyor. Ayrıca hem mat hem sedefli farları bulunduran bu palet, her ortama uygun göz makyajları için ideal bir renk yelpazesi sunuyor. Bu far paletiyle festival ya da gece makyajı yapabileceğiniz gibi nude tonlarda hafif ve günlük bir makyaj da tercih edebilirsiniz.

6. Seyahatlerde de yanınızdan ayırmayacağınız bir palet

Hem günlük hayatınızda hem seyahatlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz, gece ve gündüz makyajlarını yapabileceğiniz bir ürün önerisi isterseniz makyaj kategorisinin önde gelen markası MAC'in bu 9'lu far paletine mutlaka bakmanızı öneririz. Markanın ikonikleşmiş ürünleri arasında yer alan ve sıcak tonlardan oluşan Amber Times Nine isimli far paletinde yer alan ışıltılı ve mat farları kullanarak farklı renk kombinasyonları oluşturabilir, harika göz makyajları yapabilirsiniz.

7. Günlük makyajında da ışıltıdan vazgeçemeyenlere

Günlük makyajlarınızda da ışıltılı görünümleri tercih ediyorsanız sizin için en uygun far paleti önerilerinden biri de Max Factor markasının Masterpiece Nude Palette adını verdiği bu ürünü olabilir. Markanın 8 farklı nude renk tonundan oluşan bu paletinde yer alan farların neredeyse tamamı ışıltılı olarak tasarlanmış. Paletin içinde bulunan açık tonları kullanarak günlük bir makyaj yapabileceğiniz gibi koyu tonlarla gözlerinizin derinliğini arttırarak daha iddialı görünümler de elde edebilirsiniz. "Far paleti nasıl kullanılır?" diyenler için bu palette yer alan farların kadifemsi yapıları sayesinde çok kolay bir sürüme sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

8. Dumanlı gözler için Flormar Eye Shadow Palette Smoky

Flormar markasının Eye Shadow Palette Smoky isimli bu far paleti, dumanlı göz makyajları için ideal bir ürün. Markanın açıktan koyuya toplam 10 renge yer verdiği bu palette hem ışıltılı hem yarı mat tonları bulabilirsiniz. Ayrıca yumuşak toz yapısı sayesinde kolaylıkla uygulama yapmanıza imkan tanıyan bu palet, seyahatlere giderken yanınıza almak için de harika bir alternatif. Bu palette yer alan farları paletin içindeki aplikatörle uygulayabilirsiniz.

9. Mat farları tercih edenlere

Göz makyajında ışıltılı farlar yerine mat bir bitiş mi seviyorsunuz? Öyleyse sizin için en iyi mat far paleti önerilerinden biri, makyaj kategorisinin sıklıkla tercih edilen markalarından The Balm'ın Meet Matt(e) Trimony isimli paleti olabilir. Markanın 9 mat fardan oluşan bu paletinde kahverengi tonlarının yanı sıra bordo ve siyah gibi iddialı renkler de var. Paletteki açık renklerle günlük ve sade bir makyaj yapabileceğiniz gibi koyu renkleri kullanarak iddialı bir gece makyajını da tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu palette bulunan farların kalıcılığının da çok yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.

10. İddiasız ve sür-çık makyajlar için

Golden Rose markası Professional Palette Eyeshadow No:113 isimli paleti ile iddialı görünümler yerine sade göz makyajlarını tercih edenler için son derece pratik bir alternatif sunuyor. Markanın 5 fardan oluşan bu paletinde baz olarak kullanabileceğiniz 2 rengin yanı sıra gölgelendirme ve renklendirme için kullanabileceğiniz 3 ayrı ton bulunuyor. Toprak tonlarından oluşan bu palet, hem gündüz hem gece için sade ve zarif görünümler elde etmenize olanak tanıyor. Ayrıca bu far paleti; bir ucu sünger, bir ucu fırça olan aplikatörüyle de büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor.

11. Işıl ışıl gözler için

Işıl ışıl göz makyajları yapmak için bir far paleti arıyorsanız L'Oréal Paris markasının Elie Saab Haute Couture makyaj koleksiyonunda yer alan bu 9'lu far paletine mutlaka bakmanızı öneririz. Petrol yeşili ve lila gibi farklı renk alternatiflerini de bulabileceğiniz bu palette yer alan farların tamamı ışıltılı bir bitişe sahip. Son derece zarif ve şık ambalajıyla da dikkat çeken bu far paleti ile hem gece hem gündüz makyajlarınızda ışıl ışıl ve iddialı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

12. Cıvıl cıvıl göz makyajları için

Günlük makyajlarınızda da renkli ürünler kullanmayı seviyor ve cıvıl cıvıl göz makyajlarından hoşlanıyorsanız kaliteli makyaj ürünleri ile adından sıkça söz ettiren Inglot markasının Candy Bar adını verdiği bu far paleti sizin için harika bir seçim olabilir. Markanın hem kiremit tonlarına hem kahverengi ve bordolara yer verdiği bu far paletinde toplam 10 renk bulunuyor. Bu palette yer alan açık tonlarla göz kapaklarınıza baz uyguladıktan sonra dilediğiniz tonu seçerek makyajınızı renklendirebilir, cıvıl cıvıl ve dikkat çekici göz makyajları yapabilirsiniz.

