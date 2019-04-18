Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu, noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam." dedi. Erdoğan, Memur-Sen Konfederasyonu Uluslararası "İşin Geleceği Tehditler ve Fırsatlar" Konferansı ile Genel Merkez Hizmet Binası açılışına katıldı. Seçim maratonunu başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye'de 31 Mart seçimleri demokrasi şöleni havasıyla gerçekleştirilmiştir. Elbette bir takım tartışmalar, görüş farklılıkları olmuştur. Ama bu durum demokrasimizin bir kez daha başarıyla işlediği gerçeğinin teslimine engel değildir." diye konuştu. Dünyada, Türkiye gibi bir katılım oranına sahne olan bir başka ülkenin adeta bulunmadığına işaret eden Erdoğan, yüzde 85'e varan oldukça yüksek bir katılım oranıyla yapılan seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. Amerika'da bile seçimlere katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığına dikkati çeken Erdoğan, seçim günü sandığa giderek iradelerini yansıtan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlara şükranlarını sundu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En çok onlara yakışıyormuş! Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz” Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını verecek

Gerek katılım oranının yüksekliğinin gerekse seçim sonuçlarının demokrasinin kalitesini artırdığına olan inancını ifade eden Erdoğan, "Demokrasimize verilen bu güçlü destek, Türkiye'nin istikbali, milli iradenin perçinlenmesi adına gerçekten tarihi bir kazanımdır." dedi. - "Seçim döneminde yaşanan tartışmalar artık sona erdi" Türkiye'nin son 6 yılda Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık girişimi ve "çukur eylemleri" ile bir üst aşamaya çıkan pek çok saldırıya, provokasyona, anti demokratik girişime muhatap olduğunun altını çizen Erdoğan şöyle devam etti: "15 Temmuz askeri darbe teşebbüsü, tarihimizin en büyük ihanetlerinden biridir. 251 insanımızı şehit verdiğimiz, 2 bin 193 vatandaşımızın gazi olduğu bu alçak girişimi, milletimizin cesareti ve kahramanca direnişi sayesinde akamete uğrattık. Geçtiğimiz Ağustos ayında ise finans sistemimiz üzerinden ülkemizi çökertmeyi hedef alan ekonomik bir saldırıya maruz kaldık. Son 5 yılda halk oylaması, cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve belediye başkanlığı için tam 7 kez sandığa gittik. Biz, her ne kadar hiçbir zaman seçim ekonomisine tevessül etmesek de seçimlerin ülke ekonomisinde ağır bir yük oluşturduğu vakadır. Seçim atmosferinde yükselen siyasi rekabet, toplumumuzun hem sosyolojisinde hem ekonomisinde gerilimlere sebep olmaktadır. Hamdolsun milletimiz sandıkların kapanmasıyla beraber bu dönemi geride bırakmıştır. Seçim döneminde yaşanan tartışmalar, artık sona ermiş, herkes günlük hayatına yönelmiş, evine, işine, gücüne yoğunlaşmıştır."

- "YSK noktayı koyduğu zaman, bizim için de mesele bitmiştir" Seçim kanunu çerçevesinde yapılan hak arama mücadelelerinin, demokrasinin bir imkanı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Kimse hak arama mücadelesine girdi diye, bu hak arama mücadelesini verenleri kalkıp da hakaretle eleştirme yoluna gidemez. Geçmişimizden bugüne her türlü siyasi parti, bu tür yollara başvurmuştur, hak arama mücadelesini vermiştir, son nokta konulana kadar da bunun takipçisi olmuşlardır. Olay partime gelince niye rahatsız oluyorsunuz? Biz de sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu, noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam." Seçim sürecindeki ve sonrasındaki tartışmaların milli çıkarların ve hassasiyetlerin önüne geçmesine izin vermediklerini, vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Siyaset, milletin maslahatını, kendi menfaatinin önüne koymayı gerektirir. Türkiye'nin bekası vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği her türlü politik hesabın üstündedir." ifadelerini kullandı.

- "Asıl gündemimize odaklanmamız şarttır" İçinde bulunulan hassas dönemde siyasetçilerin sorumluluk duygusuyla hareket etmesinin önem arz ettiğine işaret eden Erdoğan, "İnşallah böyle bir döneme girdiğimize inanıyorum. Ülkemizin önünde 4 buçuk yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. 82 milyon olarak bu dört buçuk yıllık dönemi, en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, gelecek 4 buçuk yıllık süreçte gayelerinin, milletin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak, devletin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak olduğunu bildirdi. Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken Türkiye'nin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, savunma sanayi, ihracat ve turizmde yakalanan ivmeyi diğer alanlarda da gerçekleştireceklerini anlattı.

- "Aynı dayanışmayı sergilemeye ihtiyacımız bulunuyor" Şu anda turizmde yüzde 50 bandına ulaşmakta olan bir Türkiye bulunduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah bu yüzde 50'nin de üzerine çıkacak. Bu çok çok önemli bir sıçrama. Savunma sanayinde göreve geldiğimizde yüzde 20 bandında olan yerli üretimde bir Türkiye vardı. Şimdi ise yüzde 68'e ulaşmış bir Türkiye var. Hedef çok daha ilerilere ulaşmak." diye konuştu. Kuruldukları günden beri hep gücünü milletten alan ve gücü de sadece millete hizmet yolunda kullanan bir kadro olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yaptık. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini verdik. Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı müddetçe her siyasi görüşün başımızın üzerinde yeri oldu. Bölgemizde yaşanan onca çatışmaya rağmen halen istikrar ve güven adası olarak yükselen bir Türkiye varsa bunu son 17 yılda atılan adımlara borçluyuz. Yakaladığımız başarı hepimizin, 82 milyonun her bir ferdinin başarısıdır. 2023 Türkiye'sini inşa edecek olan da yine milletimizin bizatihi kendisidir. Nasıl İstiklal Harbimizi el birliği içinde zafere taşımışsak nasıl PKK'lı hainlerin tepesine yurt içinde ve yurt dışında yumruk gibi inmişsek nasıl 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara meydanları dar etmişsek bugün de aynı dayanışmayı sergilemeye ihtiyacımız bulunuyor."