İşinden istifa etti, her şeyini geride bırakıp ıssız adaya yerleşti! 32 yıldır tek başına yaşıyordu... “Şimdi kovuluyorum”

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde bulunan Modena şehrinde doğan Morandi deniz tutkusundan dolayı sık sık katamaranıyla seyahat ediyordu. Bir gün katamaranın bozulmasından sonra tesadüf eseri Akdeniz'in ortasında Sardinya açıklarındaki Budelli Adası’nı gördü. Beden eğitimi öğretmenliği işinden ayrılan Morandi, 1989 yılında Budelli’ye taşınarak tek başına ıssız ada hayatına başladı.
Adada çektiği fotoğraflar ve videolar sayesinde kısa sürede ününü dünya geneline ulaştıran Morandi sosyal medyada 70 bini aşkın takipçiye sahip. Birçok kez adada yasa dışı bulunduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verilen Morandi, başka bir adaya taşınacağını söyledi.
The Guardian'a konuşan Morandi, “32 yıldır buradayım. Şimdi kovuluyorum.Yakınlardaki La Maddalena Adası’na taşınmayı planlıyorum. Hayatım çok değişmeyecek. Yine denizi göreceğim” ifadelerini kullandı.