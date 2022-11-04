Isırgan otu nasıl tüketilir, ne kadar içilmeli? Isırgan otu suyu içilir mi, neye iyi gelir?

Isırgan otu genel olarak kaşındırıcı özelliği ile bilinse de birçok hastalığın tedavisinde de kullanılan çok faydalı ve şifalı bir bitkidir. Kökeni Kuzey Asya’dır ve ısırgangiller ailesindendir. Bazı ilaçların yapımında ısırgan otu kullanılır. Bunun yanı sıra ısırgan otu boya ve kozmetik gibi alanlarda da sıkça yer alan bir bitkidir. Gıda olarak da çeşitli şekillerde tüketilebilir, suyu da şifa kaynağıdır. Özellikle kas ve eklem ağrılarına, cilt rahatsızlıklarına ve iltihap oluşumuna karşı kullanılır.

Isırgan otu nasıl tüketilir?

Taze ısırgan otu tüketimi çeşitli şekillerde yapılabilir. Hamur işleri, börek, çörek, poğaçalarda tat vermek ya da süslemek için kullanılabileceği gibi çorbalarda ya da yemeklerde de kullanılır. Ayrıca ısırgan otu salatası yaparak da tüketilebilir. Taze ısırgan otu tüketimi sırasında bazı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Direkt tüketiminde herhangi bir sorun olmasa da ciltteki açık yaralara, alerjilere ya da egzamalara temas etmesi hâlinde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Isırgan otunun en çok tercih edilen tüketimi ısırgan otu suyu ve ısırgan otu çayı şeklindedir.

Isırgan otu suyu içilir mi?

Isırgan otu bitkisi direkt tüketilebildiği gibi suyuyla da şifa kaynağıdır. Isırgan otu suyu içildiğinde idrar söktürücü etkisi vardır. Vücudu toksinlerden temizlediği bilinir. Ayrıca öksürüğü engellemek için de tüketilebilir.

Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

Çeşitli sıkıntılara çare olarak bilinen ısırgan otu suyunun birçok faydası vardır. Isırgan otu suyu faydaları:

Romatizma kaynaklı ağrıları dindirir.

Kasık ağrılarına iyi gelir.

Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Sindirim sistemini düzenler.

Mide sorunlarına çare olur.

Vücuda canlılık ve enerji verir.

Isırgan otu çayı nasıl yapılır?

Isırgan otunun kurutulmuş hâlinden yapılan çay aktarlardan ya da marketlerden hazır poşetlerde alınabilir. Kuru ısırgan otları ile evde birkaç dakika içinde ısırgan otu çayı hazırlamak da mümkündür. Isırgan otu çayı tarifi için bir yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otur ve bir bardak içme suyu yeterli olacaktır. Isırgan otu çayının hazırlanışı:

Bir bardak temiz içme suyu cezvede kaynatılır.

Bir yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otu kaynatılmış olan suyun içine atılır.

Birkaç dakika bekletilerek demlenmesi sağlanır.

Demlenen karışım bir süzgeç yardımı ile süzülerek tüketilebilir.

Hazırlanan ısırgan otu çayını günde 1 fincan olarak tüketmek yeterli olacaktır. Doktor onayı ya da önerisi ile içilmesi tavsiye edilir. Bazı hassas bünyeler, anne adayları, kronik rahatsızlığı bulunan ya da düzenli ilaç kullanan kişiler daha dikkatli olmaları gerekir.

Isırgan otu çayı ne kadar içilmeli?

Her hâliyle birçok sağlık sorununa iyi gelen ısırgan otu, kurutularak hazırlanan çayla da bazı sıkıntılara çare olur. Aç karnına içilmesi önerilen ısırgan otu günde en fazla 1 fincan tüketilmelidir. Önerilen miktardan daha fazla tüketilmesi bazı yan etkilere sebebiyet verebilir. Herhangi bir rahatsızlık için tüketilmek istendiği durumlarda uzman bir doktora danışılarak tüketilmesi daha doğru olacaktır.

Isırgan otunun yararları nelerdir?

Salatalarda, yemeklerde, çorbalarda, hamur işlerinde kullanıla suyu içilebilen ve çayı yapılan ısırgan otunun bilinen bazı yararları şu şekilde sıralanabilir:

Baş ağrılarına iyi geldiği bilinir.

Kalp dostudur.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

İdrar yolunda oluşan enfeksiyonlara karşı savaşır.

Vücuttaki toksinlerin atımında yardımcı olur.

Kan dolaşımını düzenler.

Eklem ağrısına iyi geldiği bilinir.

Solunum sorunlarına iyi gelir.

Kireçlenmeye engel olduğu bilinir.

Saç sağlığına iyi gelir.

Cilt sağlığı içinde faydalı olduğu bilinir.

Kemik sağlığına faydalıdır.

Gut hastalığı ile savaştığı bilinir.

Böbrekte taş ve kum birikmesini engellediği bilinir.

Isırgan otu hangi formda olursa olsun aşırı miktarda tüketilmemelidir. Aksi takdirde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle hassas bünyeli kişilerin, emziren annelerin, anne adaylarının çok daha dikkatli olması ve doktor onayı olmadan kullanmaması gerekir. Aşırı miktarda kullanılan ısırgan otunun vücutta oluşturabileceği bazı yan etkiler şu şekildedir: