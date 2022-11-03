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Yaban mersini nasıl tüketilir, gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır? Yaban mersini çayı nasıl yapılır?

03.11.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde doğal besinlere olan ilgi giderek artmaktadır. Son dönemde birçok besinin insan vücudu için faydaları ortaya çıkmıştır. Yaban mersini de uzmanlar tarafından birçok faydası belirtilen bir besindir. Yaban mersini insan sağlığı için birçok besin değerini içinde bulundurur. Yaban mersini güçlü bir antioksidandır ve içeriğinde bulunan yararlı kimyasallar ile birçok sağlık sorununa olumlu etkisi bulunur. Çeşitli şekillerde tüketilebilen yaban mersiniyle neler yapılır?

Yaban mersini nasıl tüketilir, gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır? Yaban mersini çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Yaban mersini nasıl tüketilir?
  • Gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır?
  • Yaban mersini nasıl saklanır?
  • Yaban mersini çayı nasıl yapılır?
  • Yaban mersini göz için nasıl kullanılır?

Karadeniz’de yetiştirilen yaban mersini kısa çalı şeklinde bir bitkidir. Yaban mersininin içinde bulunan antosiyanin yönünden zengin olduğu için vücuda antioksidan sağlar. Yaban mersininin içeriğinde demir, manganez, A, C ve E vitaminleri, kalsiyum, potasyum ve fosfor bulunur. Yaban mersini farklı şekillerde tüketilebilir. Yaban mersinini kuru yemiş şeklinde tüketebilir veya yaban mersini çayı şeklinde demlenebilir. Antioksidan yönünden zengin olan yaban mersini, çok fazla vitamin ve mineral içerir. İçeriğinde bulunan bu faydalı besinlerin varlığı ile bağışıklık güçlendirir, hafıza için olumlu etkileri vardır ve kalp rahatsızlıklarında olumlu etki yaptığı düşünülür. Yaban mersininin tüketimi, olumlu etkileri ve tüketim şekilleri nasıldır?

Yaban mersini nasıl tüketilir?

Yaban mersini insan sağlığı için faydalı bir besindir. Yaban mersininin tüketimi farklı şekillerde olabilir. Yaban mersini taze meyve şeklinde, kurutulmuş meyve şeklinde, dondurularak ve ya yaban mersini çayı demlenerek tüketilebilir. Yaban mersini tek meyve şeklinde tüketilebilir ya da son dönemlerde daha çok tercih edilen yulaf lapası, yoğurt, kek, turta, waffle ya da smootielere eklenebilir. Bireyin damak tadına göre salatalara eklenip tüketilebilir ve ya çay şeklinde tüketilebilir. Yaban mersinini taze tüketmek isteyen bireyler bol su ile yaban mersinini yıkamalıdır. Yaban mersinini kuru meyve şeklinde tüketmek isteyen bireyler kuruyemiş gibi tüketebilirler. Yaban mersinli bir meyve suyu hazırlanabilir ya da yaban mersininden reçel yapılabilir. Yaban mersini pasta ya da tatlılarda süsleme için de kullanılabilir.

Yaban mersini günde ne kadar tüketilmeli?

Yaban mersini çayı birçok fayda sağlamaktadır. Doğal olan her besin gibi fazla tüketiminde olumsuz etkilere sebep olabilir. Bu nedenle yaban mersini çayı da dozunda tüketilmelidir. Yetişkin bir birey için günlük bir-iki bardak tüketilebilir. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defaya kadar tüketilebilir.

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Gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır?

Doğal ürünler satın alınırken çok dikkat etmek gerekir. Son dönemlerde birçok doğal ürünün sahtesi ortaya çıktı. Bu sebeple yaban mersini de tüketilmeden önce gerçek ya da sahte mi bakmak gerekir. Öncelikle tadına bakmak gereklidir. Eğer mayhoş bir tat alıyorsak ürün doğrudur. Yaban mersininin ödem atma ve şişkinlik azaltma etkisi vardır. Bu sebeple yaban mersini tüketiminden sonra eğer vücudumuzdaki ödemin azaldığını fark ediyorsak bu da doğru ürünü tükettiğimiz anlamına gelir. Gerçek yaban mersininin rengi koyu mordur.

Yaban mersini nasıl saklanır?

Yaban mersinini saklama koşulları, yaban mersinini sağlıklı tüketebilmek açısından önemlidir. Yaban mersinini saklama koşulları taze ya da kurutulmuş, dondurulmuş olması ile ilgili değişir. Yaban mersinini taze olarak tüketeceksek fazla bekletmemek mantıklı olacaktır. Çünkü taze yaban mersini uzun süre dayanamaz. Uzun süre saklayabilmek için yaban mersininin farklı işlemlerden geçirilmesi gerekir. Kurutulmuş yaban mersini kuru ve serin yerlerde uzun süre saklanabilir. Bir başka saklama yöntemi de buzlukta ve ya buzdolabında saklamak olabilir. Derin dondurucuda saklanan yaban mersini pastalar ve ya tatlılarda ya da gevrekler, yulaf lapalarında kullanılabilir. Eğer yaban mersinini şoklarsak daha uzun bir süre saklayabilirsiniz.

Yaban mersini çayı nasıl yapılır?

Doğal birçok besinde olduğu gibi yaban mersini de çayı hazırlanarak tüketilebilir. Sağlıklı beslenmek isteyen bireyler, genel olarak doğal besinlerin çaylarını tüketerek bağışıklıklarını güçlendirmek, ödemlerini atmak gibi birçok isteğine cevap bulabiliyor. Yaban mersini çayı demlenerek düzenli tüketildiğinde vücuda birçok fayda sağlamaktadır. Yaban mersini çayının hazırlanışı şu şekildedir: Bir bardak sıcak suyun içinde iki yemek kaşığı yaban mersinini koyup kaynatırız. Su kaynadıktan sonra on-on beş dakika kadar bekletin. Yaban mersini çayı iyice demlendikten sonra tüketilecek hâle gelir.

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Yaban mersini göz için nasıl kullanılır?

Yaban mersininin insan vücuduna sağladığı yararlardan bir tanesi de göz sağlığı üzerindeki olumlu etkisidir. Göz sağlığı ile ilgili birden fazla olumlu etkisi bulunan yaban mersini gözdeki kılcal damarları iyileştirmek, gözün ışığa duyarlılığı ile ilgili iyileştirme, gece görüşü ile ilgili olumlu etkiler barındırır. Bunların yanında göz tembelliği, miyop, katarakt, gece körlüğü gibi görme bozukluklarına iyi geldiği düşünülür. Yaban mersini tek başına yeterli bir besin değildir. Herhangi bir sağlık sorununda bir uzmana başvurmak en doğrusudur. Sadece doğal besinler ekstra olarak olumlu katkılarda bulunur.

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