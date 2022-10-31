Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı içecekler! Ödem attıran su ve yeşil sebzeler karışımı içecek tarifleri

Vücuttaki bütün dokular hücrelerden, kan damarlarından ve interstisyum diye adlandırılan hücreleri bir arada tutan bağ dokularından meydana gelir. Bu hücrelerin dışında yer alan vücut sıvılarının birçoğu normal şartlarda iki boşlukta birikir. Bunlardan biri kan damarları, diğeri interstisyel boşluklardır. Bazı durumlarda bu boşlukların birinde veya her ikisinde fazladan sıvı birikmesi görülebilir. Vücuttaki damarlardan dokulara doğru sızarak fazla sıvının burada birikmesiyle ortaya şişlikler çıkar. Vücut dokularındaki sıvı birikmesi sonucunda oluşan bu şişkinlik, ödem olarak adlandırılır.

Ödem neden oluşur?

Ödem genel olarak vücudun belli bir kısmını etkilemesine rağmen el, kol, ayak, ayak bileği ve bacak bölgesinde daha çok hissedilir. Göz kapaklarında, ellerde ve ayaklarda aşırı şişme, ağırlığın artması, bacaklarda fazla terleme, yüksek kan basıncı, artan nabız ödemin en sık gözlenen belirtilerindendir. Pek çok nedene bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Bunlar şu şekildedir:

Hareketsiz kalma

Isı

İlaç kullanma

Tuzlu yiyecek tüketilmesi

Menstürasyon ve hamilelik dönemi

Menopoz döneminin başlangıcı ya da menopoz dönemi

Fazla kilo

Sağlıksız ve yetersiz beslenme

Çeşitli hastalıklar (Kalp, böbrek, tiroit, lenfödem ve karaciğer hastalıkları)

Şişmenin hafif olduğu ve altta herhangi bir hastalığın yatmadığı durumlarda basit yöntemlerle ödem atılabilir. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

Sıvı tüketimini arttırmak

Tuz tüketimini azaltmak

İşlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak

Uzun süre hareketsiz durmaktan, sabit ya da ayakta durmaktan kaçınmak

Doğru ve dengeli beslenme

Alkol ve kafein tüketimini azaltmak

Ödem attırıcı içecekler nelerdir?

İnsanlarda belli zamanlarda belli nedenlerden dolayı ödem oluşabilir. Bu durum strese bağlı olarak ortaya çıkmakla birlikte herhangi bir hastalıktan kaynaklı da olabilir. Meydana gelen ödemlerin çabuk bir şekilde vücuttan atılması amacı ile kullanılan bazı içecekler vardır. Metabolizma hızlandırıcı ve ödem attırıcı içecek tüketerek kilonuzu kontrol atlına alabilirsiniz. Bu içecekler günlük hayatta rahatlıkla hazırlanabilir. Ödem atmaya yardımcı olan bazı içecekler:

Nar suyu

Yeşil çay

Su (günde ortalama 2 litre)

Salatalık suyu

Maydanoz suyu

Kereviz sapının suyu

Elma suyu

Aynı zamanda ödem atıcı su ya ödem atıcı detoks suyu olarak adlandırılan içecekler de ödem attırıcı içecekler liste arasında yer almaktadır. Metabolizma hızlandırıcı ve ödem attırıcı içecek nasıl hazırlanır?

Ödem atıcı içecek tarifi

Vücutta oluşan ödemin ortadan kalkması için başvurulan yöntemlerden biri de ödem atıcı içeceklerdir. Bu içecekler metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı olarak ödemin atılmasında önemli bir rol oynar. Bu içeceklerin hazırlanması için pek çok tarif vardır. Ödem atan içecekler tüketerek vücudunuzdaki fazla ödemi kısa sürede atabilir ve şişkinlikleri indirebilirsiniz. Bu tariflerden kolay olarak hazırlanabilen 4 ödem atıcı içecek tarifi:

1. tarif için gereken malzemeler:

2 adet limon

1 adet kırmızı elma

1 tutam kadar taze nane

1 şişe soda

Göz kararı kadar buz

İsteğe bağlı olarak 1 adet tarçın çubuğu

Hazırlanışı:

1 tane limon sıkılır. Elma ve 1 limon halka şeklinde kabukları ile birlikte dilimlenir. Taze nanenin yaprakları ve buz ekleyin ve son olarak 1 şişe soda ekleyip karıştırın.

2. tarif için gereken malzemeler:

1 tane orta boyda kırmızı pancar

1 tane yeşil elma

1çay kaşığı kadar zeytinyağı

2 tane havuç

Hazırlanışı:

Tüm malzemeler katı meyve sıkacağında sıkılıp karıştırılarak hazırlanır.

3. tarif için gereken malzemeler:

1 tane orta boy salatalık

3 tane kerevizin sapı

Çeyrek ölçüde limon suyu

1 su bardağından biraz fazla yeşil elma suyu

Hazırlanışı:

Bütün malzemeler blenderdan geçirilerek hazırlanabilir.

4. tarif için gereken malzemeler:

2 litre kadar su

15 yaprak nane

1 tane limon

1 çay kaşığı kadar rendelenmiş taze zencefil

1 tane salatalık

Hazırlanışı:

2 litre suyun içine nane yaprakları, dilimlenmiş limon, salatalığı ve zencefil rendesini ekleyin ve karışımın ağzı kapatın. Bir gece boyunca beklettikten sonra tüketime hazır hâle gelir. Salatalığın doğranması aşamasında kabuklar soymayın, kabuklarıyla birlikte kullanın. Naneler de ayıklanırken yaprakları kullanılır ama arzu eden kişiler bir iki tane de nane sapı ekleyebilir. Bir gece bekletilmesinin ardından ertesi gün akşama kadar tüketilir.



