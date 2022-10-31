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Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı içecekler! Ödem attıran su ve yeşil sebzeler karışımı içecek tarifleri

28.10.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiziksel aktivite azlığı ya da hiç olmaması, sağlıksız ve düzensiz beslenme gibi alışkanlıklar pek çok insanı olumsuz anlamda etkiler. Bu alışkanlıkların olmasından doğan sonuçlar kalitesiz bir yaşamı da beraberinde getirir. Aynı zamanda bazı hastalıklar da bu sonuçlara neden olur. Vücudun ödem toplaması da bu sonuçlardan biri olarak karşımıza çıkar. Ödemin vücuttan atılması adına da yapılan uygulamalar ve tarifler vardır. Metabolizma hızlandırıcı ve ödem attırıcı içecek tarifi!

Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı içecekler! Ödem attıran su ve yeşil sebzeler karışımı içecek tarifleri

Vücuttaki bütün dokular hücrelerden, kan damarlarından ve interstisyum diye adlandırılan hücreleri bir arada tutan bağ dokularından meydana gelir. Bu hücrelerin dışında yer alan vücut sıvılarının birçoğu normal şartlarda iki boşlukta birikir. Bunlardan biri kan damarları, diğeri interstisyel boşluklardır. Bazı durumlarda bu boşlukların birinde veya her ikisinde fazladan sıvı birikmesi görülebilir. Vücuttaki damarlardan dokulara doğru sızarak fazla sıvının burada birikmesiyle ortaya şişlikler çıkar. Vücut dokularındaki sıvı birikmesi sonucunda oluşan bu şişkinlik, ödem olarak adlandırılır.

Ödem neden oluşur?

Ödem genel olarak vücudun belli bir kısmını etkilemesine rağmen el, kol, ayak, ayak bileği ve bacak bölgesinde daha çok hissedilir. Göz kapaklarında, ellerde ve ayaklarda aşırı şişme, ağırlığın artması, bacaklarda fazla terleme, yüksek kan basıncı, artan nabız ödemin en sık gözlenen belirtilerindendir. Pek çok nedene bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Bunlar şu şekildedir:

  • Hareketsiz kalma
  • Isı
  • İlaç kullanma
  • Tuzlu yiyecek tüketilmesi
  • Menstürasyon ve hamilelik dönemi
  • Menopoz döneminin başlangıcı ya da menopoz dönemi
  • Fazla kilo
  • Sağlıksız ve yetersiz beslenme
  • Çeşitli hastalıklar (Kalp, böbrek, tiroit, lenfödem ve karaciğer hastalıkları)

Şişmenin hafif olduğu ve altta herhangi bir hastalığın yatmadığı durumlarda basit yöntemlerle ödem atılabilir. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

  • Sıvı tüketimini arttırmak
  • Tuz tüketimini azaltmak
  • İşlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak
  • Uzun süre hareketsiz durmaktan, sabit ya da ayakta durmaktan kaçınmak
  • Doğru ve dengeli beslenme
  • Alkol ve kafein tüketimini azaltmak

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Ödem attırıcı içecekler nelerdir?

İnsanlarda belli zamanlarda belli nedenlerden dolayı ödem oluşabilir. Bu durum strese bağlı olarak ortaya çıkmakla birlikte herhangi bir hastalıktan kaynaklı da olabilir. Meydana gelen ödemlerin çabuk bir şekilde vücuttan atılması amacı ile kullanılan bazı içecekler vardır. Metabolizma hızlandırıcı ve ödem attırıcı içecek tüketerek kilonuzu kontrol atlına alabilirsiniz. Bu içecekler günlük hayatta rahatlıkla hazırlanabilir. Ödem atmaya yardımcı olan bazı içecekler:

  • Nar suyu
  • Yeşil çay
  • Su (günde ortalama 2 litre)
  • Salatalık suyu
  • Maydanoz suyu
  • Kereviz sapının suyu
  • Elma suyu

Aynı zamanda ödem atıcı su ya ödem atıcı detoks suyu olarak adlandırılan içecekler de ödem attırıcı içecekler liste arasında yer almaktadır. Metabolizma hızlandırıcı ve ödem attırıcı içecek nasıl hazırlanır?

Ödem atıcı içecek tarifi

Vücutta oluşan ödemin ortadan kalkması için başvurulan yöntemlerden biri de ödem atıcı içeceklerdir. Bu içecekler metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı olarak ödemin atılmasında önemli bir rol oynar. Bu içeceklerin hazırlanması için pek çok tarif vardır. Ödem atan içecekler tüketerek vücudunuzdaki fazla ödemi kısa sürede atabilir ve şişkinlikleri indirebilirsiniz. Bu tariflerden kolay olarak hazırlanabilen 4 ödem atıcı içecek tarifi:

1. tarif için gereken malzemeler:

  • 2 adet limon
  • 1 adet kırmızı elma
  • 1 tutam kadar taze nane
  • 1 şişe soda
  • Göz kararı kadar buz
  • İsteğe bağlı olarak 1 adet tarçın çubuğu

Hazırlanışı:

1 tane limon sıkılır. Elma ve 1 limon halka şeklinde kabukları ile birlikte dilimlenir. Taze nanenin yaprakları ve buz ekleyin ve son olarak 1 şişe soda ekleyip karıştırın.

2. tarif için gereken malzemeler:

  • 1 tane orta boyda kırmızı pancar
  • 1 tane yeşil elma
  • 1çay kaşığı kadar zeytinyağı
  • 2 tane havuç

Hazırlanışı:

Tüm malzemeler katı meyve sıkacağında sıkılıp karıştırılarak hazırlanır.

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3. tarif için gereken malzemeler:

  • 1 tane orta boy salatalık
  • 3 tane kerevizin sapı
  • Çeyrek ölçüde limon suyu
  • 1 su bardağından biraz fazla yeşil elma suyu

Hazırlanışı:

Bütün malzemeler blenderdan geçirilerek hazırlanabilir.

4. tarif için gereken malzemeler:

  • 2 litre kadar su
  • 15 yaprak nane
  • 1 tane limon
  • 1 çay kaşığı kadar rendelenmiş taze zencefil
  • 1 tane salatalık

Hazırlanışı:

2 litre suyun içine nane yaprakları, dilimlenmiş limon, salatalığı ve zencefil rendesini ekleyin ve karışımın ağzı kapatın. Bir gece boyunca beklettikten sonra tüketime hazır hâle gelir. Salatalığın doğranması aşamasında kabuklar soymayın, kabuklarıyla birlikte kullanın. Naneler de ayıklanırken yaprakları kullanılır ama arzu eden kişiler bir iki tane de nane sapı ekleyebilir. Bir gece bekletilmesinin ardından ertesi gün akşama kadar tüketilir.


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