Zencefil nasıl tüketilir? Zencefil nasıl kullanılır?

Zencefilin ana vatanı Güney Çin olarak bilinir ve Asya'nın birçok ülkelerinde kullanılır. Genellikle sarı kırmızı renklerde olan zencefil çiçekleri olan ve kök kısmı baharat ya da ilaç olarak kullanılabilen tropik bir bitkidir. Birçok kanser türüne karşı koruyucu bir özelliği olduğu bilinir. Kilo vermek ve yağlarından kurtulmak isteyen kişilerinde tercih ettiği bilinir. Ayrıca alternatif tıp alanlarında doğal tedavi yöntemlerinden birisidir. Fakat hastalığı olan bireyler doktoruna danışmadan tüketilmemelidir. Taze, toz ya da kurutulmuş olarak kullanılabilir. Kanserle savaşmak, unutkanlığa karşı korunmak, kilo kaybında yardımcı takviye olarak bağışık güçlendirmede birebirdir.

Zencefil nasıl tüketilir?

Zencefilin farklı tüketim türleri bulunur. Ne için tüketileceğine bağlı olarak taze, toz ya da kurutulmuş olarak tüketilebilir. Nezle grip gibi durumlarda özellikle de mevsim geçişlerinde zencefil tüketmek bağışıklığı güçlendirir. Halk arasında en çok tüketilen çeşitlerinden birisi de taze zencefili rendeleyerek kullanmaktır. Taze bir biçimde soyularak rendelenen zencefil yemeklere tat katmada da oldukça etkili bir aromaya sahiptir. Özellikle tavuk yemekleri, balık yemeklerinde sıklıkla kullanılır. Hem lezzetli bir tada sahip olması hem de sağlıklı olması çok fazla tercih edilme sebepleri arasında yer alır. Zencefilin diğer tüketim şekli ise çaydır. Zencefilin çayının demlenmesi ardından da tüketilmesi sağlıklı ve lezzetlidir. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde çay hazırlanan, gayet pratik ve sağlıklıdır. Peki, zencefil nasıl kullanılır?

Zencefil dört farklı şekilde kullanılabilir:

Toz zencefil kurutulmuş zencefilin ufalanmış hâlidir. Hem yemeklerde hem bitki çayı olarak tüketilebilir.

Taze zencefil genellikle rendelenerek ya da küçük parçalar hâlinde yemeklere eklenerek kullanılır.

Kurutulmuş zencefilse kurutulan taze zencefildir. Kurutulmuş zencefil de bitki çayı olarak demlenerek kullanılabilir.

Yağ zencefil esansiyel yağ olarak kullanılabilir. Yağ oranı yüksek olduğu için hastalığı olan ve zencefil tüketen kişiler için doktor tavsiyesi şarttır.

Taze zencefil nerelerde kullanılır?

Doğal bir vitamin deposu olan zencefilin pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Taze zencefil pek çok farklı kullanım alanı bulunan bir bitkidir. Taze zencefil genellikle rendelenerek yemeklerde, kurabiye ve tatlılarda, soslarda ve içeceklerde kullanılabilir. Taze zencefil genellikle yemeklerde ve çay yapımında kullanılır. Günümüzde de özellikle soğuk algınlığı rahatsızlığı yaşanırken bal ve limon ile karıştırıldığında zengin bir bitki çayı olarak tüketilir. Ayrıca smoothie tariflerinde de tercih edilmektedir. Taze zencefili içecek karışımlarınıza ekleyebilirsiniz. Taze zencefilli tavuk, balık yemek ya da salatalarınızda tercih edebilirsiniz. Ayrıca yemeklerde marine yöntemi olarak da sıklıkla tercih edilmektedir. Bambaşka bir aroma ile farklı tatların birleşiminde çok güzel tarifler ortaya çıkmaktadır.

Kök zencefil nasıl kullanılır?

Zencefilin her türlüsü her hastalıkta şifa olarak nitelendirilir. Kök zencefilin birçok kullanım şekli vardır. Kök zencefilin kabuğunu soyarak çeşitli yemeklere ve içeceklere eklenerek tüketilebilir. Rendeleyerek ya da dilimleyerek kullanılabilir. Kök zencefil limon bal ile karıştırılarak günlük takviye olarak tüketilebilir. Fakat herhangi bir alerji sorunu, kalp hastalığı olan kişilerin doktor tavsiyesi olmadan bu tarz aromalı bitkilerden uzak durmalıdır.

Kuru zencefil nasıl tüketilir?

Zencefil taze bir kök bitkisi olarak bilinir. Taze olan zencefil rendelenerek kurutulur ve bu şekilde kuru zencefil ortaya çıkar. Kuru zencefil özellikle bitki çayı olarak tüketime uygundur. Kurumuş olan zencefiller demleme yöntemi ile kaynatılır. 15 dakika kadar bekleyerek zencefilin aromasının suya geçmesi sağlanır. Çok fazla olmamak kaydıyla yemeklerin ve tatlıların üzerine de görünüm açısından rendelenerek servis edilebilir.

Zencefili kimler kullanamaz?

Zencefil aroma oranı çok yüksek bir bitki olmasıyla bilinir. Herkesin tüketebileceği türden bir bitki değildir. Özellikle alerjik bir bünyeye sahip olan bazı kişilerde çok fazla tüketim sıkıntılara yol açabilir. Zencefilin de önerilen tüketim miktarının dışında kullanılması bünyeler için zararlıdır. Dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Çok fazla kullanım sonucu deri döküntüsüne sebep olabilir. Zencefilin kimler tarafından kullanılmayacağını şu şekilde sıralayabiliriz: