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  4. İşitme engelliler ehliyet hayaline özel eğitimle daha kolay kavuşacak

İşitme engelliler ehliyet hayaline özel eğitimle daha kolay kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Balıkesir'de işitme engelliler, bir sürücü kursunda işaret dili tercümanı eşliğinde düzenlenen kurs sayesinde ehliyet alma hayallerinin peşinden koşuyor - Bandırma İşitme Engelliler Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Tuncay Ağaçonaran: - "Tercüman eşliğinde eğitim almak ve öğrenmek daha kolay. Onlar sınavı başarıyla tamamladıkları ve ehliyetlerini aldıklarında ben daha mutlu olacağım" - İşitme engelli kursiyerlerden Derya Serbest: - "Bir oğlum var. Onu araçla okula götürmek ve gezdirmek istiyorum"

BALIKESİR (AA) - TARIK KÖSE/AHMET PESEN - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işitme engelliler, Bandırma İşitme Engelliler Kültür ve Spor Kulübü iş birliğiyle özel bir sürücü kursu tarafından verilen eğitimle ehliyet sahibi olabilecek.

Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen 6 işitme engelli, "işitme cihazı ile araç kullanabilir" raporu alarak 20 Aralık'ta başlayan sürücü kursuna katıldı. Bandırma İşitme Engelliler Kültür ve Spor Kulübü tarafından sağlanan işaret dili tercümanı eşliğinde verilen kursta trafik, ilk yardım, araç tekniği ve trafik adabı konularında ders gören işitme engelliler, direksiyon eğitimi almaya başladı.

Eğitimlerin ardından yazılı ve direksiyon sınavlarını da başarıyla tamamlayan kursiyerler, ehliyetlerine kavuşup hayallerini gerçekleştirecek.

Kulüp başkanı Tuncay Ağaçonaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ehliyet için gerekli sağlık raporunu aldıktan sonra sürücü kursuna başvuru yaptıklarını anlattı.

Tercüman eşliğinde eğitimlere başladıklarını belirten Ağaçonaran, "İşitme engellilere yönelik ilk kez bir ilçede kurs açıldı. Kursiyerler eğitime devam ediyorlar. Tercüman eşliğinde eğitim almak ve öğrenmek daha kolay. Onlar sınavı başarıyla tamamladıkları ve ehliyetlerini aldıklarında ben daha mutlu olacağım." dedi.

- "İnsan istedikten sonra başaramayacağı şey yok"

Kursun eğitmenlerinden Sabri Solak ise işitme engelli sürücü adaylarının daha disiplinli ve dikkatli olduğunu vurguladı.

Engelli kursiyerlerin dersleri daha iyi takip ettiğini kaydeden Solak, şöyle konuştu:

"Anlamadıklarını daha çok soruyorlar. Ehliyetlerini almaları ve trafiğe çıkmaları halinde vatandaşlar korkmasınlar. İnsan istedikten sonra başaramayacağı şey yok. Ben bunu gördüm. Onların bizden bir eksiği yok. Duymamaları, dikkatli olduktan sonra önemli değil. Zaten trafikte korna çalmak yasak. Önemli olan kuralları bilmek ve uymak."

- "Oğlumu okula götürmek ve gezdirmek istiyorum"

Kursiyerlerden Ali Mahken, eşiyle gezintiye çıkmak için ehliyet almayı amaçladığını söyledi.

Buket Ağaçonaran da ehliyetini alıp eşine yardımcı olmayı, kızını okula götürüp, gezdirmek istediğini aktardı.

İşitme engelli kursiyerlerden Derya Serbest, ehliyet alma isteğinin 5 yıl önce araç kullanabilmeyi hayal etmesiyle başladığını belirtti.

İki çocuğu olduğunu anlatan Serbest, "İkinci çocuğum yeni doğdu. Onun doğumundan sonra açılan kursa müracaat ettim. Bir oğlum var. Onu araçla okula götürmek ve gezdirmek istiyorum." diye konuştu.

- "Aracımla İstanbul ve Ankara'ya gideceğim"

Bursa'nın Karacabey ilçesinden kursa katılan Sezer Tokgöz, yaşadığı kentte araştırmasına rağmen işitme engellilere eğitim veren sürücü kursu bulamadığını bildirdi.

Bandırma'da kursun açıldığını öğrendiğinde hemen katıldığını dile getiren Tokgöz, "Arabam var ancak ehliyetim yok. Ehliyetimi alarak Karacabey ve Bursa'ya kendi arabamla gitmek istiyorum. Hayatım boyunca İstanbul ve Ankara'ya hiç gitmedim. Ehliyetimi aldığımda aracımla oralara da gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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