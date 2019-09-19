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İşitme engelliler için "alarm yastık" tasarladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

İşitme engelli anne ve babasının yaşadığı sorunlardan etkilenerek "Duymuyorum ama hissediyorum" projesini geliştiren 14 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Karataş, titreşim tabanlı "alarm yastık" üretti - Mustafa Karataş: - "Babam işe giderken uyanma sorunu oluyordu, bazen işine geç kalabiliyordu. Bu proje sayesinde işitme engelli insanların uyanma sorununu ortadan kaldırmayı hedefledim"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - İşitme engelli anne ve babasından etkilenerek titreşim tabanlı alarm sistemi geliştiren 14 yaşındaki Mustafa Karataş, "Duymuyorum ama hissediyorum" projesiyle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsan Yararına Teknolojiler" alanında sağlık kategorisinde yarışıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, teknolojiyle ilgilenen birçok genç girişimcinin yenilikçi projelerini sergilemelerine imkan tanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu'nda eğitim gören 9. sınıf öğrencisi Mustafa Karataş, işitme engellilere uygun bir uyandırma sisteminin bulunmaması nedeniyle işitme engelli anne ve babasının yaşadığı sorunlardan yola çıkarak "Duymuyorum ama hissediyorum" projesini oluşturdu.

İşitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Karataş, engelli bireylerin uyanmak istedikleri saate göre ayarlayabilecekleri işitme değil hissetme odaklı titreşimli bir "alarm yastık" sistemi geliştirdi.

Karataş, ardunio, titreşim motoru, saat modülü, kuvvet sensörü ve pil kullanarak yaptığı düzeneği yastığın içine yerleştirdi. Kuvvet sensörü sayesinde kişi yastığa yattığı anda devreye giren sistemde daha önceden belirlenen saatte titreşim meydana gelerek işitme engelli bireyin uyanmasını sağlıyor.

- "İşitme engellerinin uyanma sorununu ortadan kaldırmayı hedefledim"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Karataş, işitme engelli anne ve babasının günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için projeyi geliştirdiğini anlattı.

Anne ve babası işitme engelli olduğu için sesli alarm sistemlerinden fayda göremediklerini ve istedikleri saatte uyanmaları konusunda çeşitli problemler yaşadıklarını ifade eden Karataş, "Babam işe giderken uyanma sorunu oluyordu, bazen işine geç kalabiliyordu. Bu proje sayesinde işitme engelli insanların uyanma sorununu ortadan kaldırmayı hedefledim. Bunu ailem üzerinde denedim ve çok başarılı bir sonuç aldım." diye konuştu.

Karataş, projeyi bir yorgan üzerinde de uygulayabileceği fakat pratik olması için yastığı tercih ettiğini dile getirdi.

- "Bireyin titreşimi hissederek uyanmasını sağlıyor"

Proje için telefon ile yastığı çeşitli sistemlerle birbirlerine entegre ettiğini belirten Karataş, şöyle devam etti:

"Telefona indirebileceğiniz bir mobil uygulama sayesinde istediğiniz zamana normal bir alarm kuruyorsunuz. Diğer alarmlardan tek farkı ses değil titreşimi artırarak, o kişinin hissederek uyanmasını sağlamak. Telefonda bağlantı tuşuna tıklayarak bluetooth modülüyle bir erişim kuruyoruz. Daha sonra saat girişinden uyanmak istediği saati ayarlıyoruz. Hemen altındaki gönder butonuyla da arduinoya veri gönderiyoruz. Arduino yanındaki saat modülünden anlık olarak veri alıyor. Bu veriler eşitlenirse ve kişinin başı yastıktaysa yani kuvvet değeri sıfırsa titreşim meydana geliyor."

- "Türkiye'nin en iyileriyle yarışmak istedim"

Anne ve babasından bu yastığı kullanmalarını istediğini aktaran Karataş, "Titreşimli alarm sistemini ayarladım. Annem ve babamdan önce kalkmıştım. Birkaç dakika bekledim onların başında. Alarm saati gelince titreşim oluştu ve uyandılar." ifadelerini kullandı.

Karataş, yarışmaya katılabilmek için 3 elemeden geçtiğini, 5 bin yarışmacı arasından finale kaldığını, "İnsan Yararına Teknolojiler" kategorisinde sağlık alanında yarıştığını belirtti.

TEKNOFEST'in Türkiye'nin en büyük teknoloji yarışması olduğunu vurgulayan Karataş, "Türkiye'nin en iyileriyle yarışmak istedim. O yüzden bu yarışmayı tercih ettim. Jüri son bir eleme yapacak. Eğer bu elemeyi de geçersem derece alabileceğim." şeklinde konuştu.

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