İskenderun'da depremzedeler zor anlar yaşadı! Yağış nedeniyle çadır kentlerin etrafı çamur oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı gören kentlerden biri olan İskenderun'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

ÇADIRLARIN İÇİNE GİRDİ

Depremde evleri hasar alan depremzede vatandaşların yaşadığı ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı ise çamur oldu.

Çadırların içlerine de giren yağmur nedeniyle depremzedelerin eşyaları da zarar gördü.

Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcarken, yetkililere alt yapının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu. (DHA)





