HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İskenderun'da depremzedeler zor anlar yaşadı! Yağış nedeniyle çadır kentlerin etrafı çamur oldu

İskenderun'da depremzedeler zor anlar yaşadı! Yağış nedeniyle çadır kentlerin etrafı çamur oldu

13.03.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli yağış depremzedelere zor anlar yaşatıyor. İlçede kurulan çadır kentlerin olduğu bölgede su birikintileri oluştu. Çadır kenarlarından dolan su ile bazı vatandaşların eşyaları da zarar gördü.

İskenderun'da depremzedeler zor anlar yaşadı! Yağış nedeniyle çadır kentlerin etrafı çamur oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı gören kentlerden biri olan İskenderun'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

iskenderunda-cadir-kentte-yasayanlar-siddetli-yagistan-etkilendi_6156_dhaphoto12

ÇADIRLARIN İÇİNE GİRDİ

Depremde evleri hasar alan depremzede vatandaşların yaşadığı ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı ise çamur oldu.

iskenderunda-cadir-kentte-yasayanlar-siddetli-yagistan-etkilendi_6156_dhaphoto5

Çadırların içlerine de giren yağmur nedeniyle depremzedelerin eşyaları da zarar gördü.

iskenderunda-cadir-kentte-yasayanlar-siddetli-yagistan-etkilendi_6156_dhaphoto8

Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcarken, yetkililere alt yapının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu. (DHA)

iskenderunda-cadir-kentte-yasayanlar-siddetli-yagistan-etkilendi_6156_dhaphoto4

Depremzedelerin çadırları yıkıldı! Deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar Depremzedelerin çadırları yıkıldı! Deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar

iskenderunda-cadir-kentte-yasayanlar-siddetli-yagistan-etkilendi_6156_dhaphoto3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzede vatandaş fahiş kiralar yüzünden isyan etti!Depremzede vatandaş fahiş kiralar yüzünden isyan etti!
'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti
HÜDA PAR ittifak kararını verdiHÜDA PAR ittifak kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
deprem İskenderun

En Çok Okunan Haberler

Deprem bölgesinde ilginç anlar! Karşılaştığı valiyi alnından öptü

Deprem bölgesinde ilginç anlar! Karşılaştığı valiyi alnından öptü

İddia Bakan Soylu'nun da gündeminde! "AFAD saati 10 bin TL'ye..."

İddia Bakan Soylu'nun da gündeminde! "AFAD saati 10 bin TL'ye..."

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi

Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi

Kiloları gitti! Seksi pozlarını o notla paylaştı

Kiloları gitti! Seksi pozlarını o notla paylaştı

Sıfır otomobilde ‘liste fiyatı’ boşa çıktı

Sıfır otomobilde ‘liste fiyatı’ boşa çıktı

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.