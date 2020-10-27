İskenderun'daki patlama sonrası dikkat çeken detayı Hatay Valisi açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler

Hatay’ın İskenderun ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarla ilgili İskenderun ilçesinde açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar’da sıkışan son teröristlerin bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

HDP'Lİ VEKİLİN OĞLU TUTUKLANDI

Vali Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in oğlu Selim Çelik adli birimler tarafından tutuklanmıştır.

PARAMOTOR İLE AMANOSLAR'A İNMİŞLER

İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun iki parti halinde birisi 28 Eylül, diğeri de 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletlerle Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim tarihinde neticesini verdi ve 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist canlı olarak yakalandı.

OPERASYON SONRASI KAÇIYORLARMIŞ

Bugün geriye kalan 2 teröristin yerini yine istihbarat birimlerimiz tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hava Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilen bölgeye operasyon düzenlendi. Bugün İskenderun’a inen bu 2 terörist, güvenlik birimlerimizin Amanoslar’da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı ve peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar.