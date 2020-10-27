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  4. İskenderun'daki patlama sonrası dikkat çeken detayı Hatay Valisi açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler

İskenderun'daki patlama sonrası dikkat çeken detayı Hatay Valisi açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 00:01 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar’ın teröristlerden arındırıldığını söyledi. Vali Doğan açıklamasında, teröristlerin iki grup halinde paramotor adı verilen uçan aletlerle Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indiklerini tespit ettiklerini belirtti.

İskenderun'daki patlama sonrası dikkat çeken detayı Hatay Valisi açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler

Hatay’ın İskenderun ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarla ilgili İskenderun ilçesinde açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar’da sıkışan son teröristlerin bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

HDP'Lİ VEKİLİN OĞLU TUTUKLANDI

Vali Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in oğlu Selim Çelik adli birimler tarafından tutuklanmıştır.

PARAMOTOR İLE AMANOSLAR'A İNMİŞLER

İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun iki parti halinde birisi 28 Eylül, diğeri de 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletlerle Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim tarihinde neticesini verdi ve 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist canlı olarak yakalandı.

OPERASYON SONRASI KAÇIYORLARMIŞ

Bugün geriye kalan 2 teröristin yerini yine istihbarat birimlerimiz tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hava Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilen bölgeye operasyon düzenlendi. Bugün İskenderun’a inen bu 2 terörist, güvenlik birimlerimizin Amanoslar’da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı ve peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar.

ARAÇTAN İNER İNMEZ KENDİNİ PATLATMIŞ

Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisini de o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Amanos Dağları’nda, Amanoslar’da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum, herhangi bir can kaybımız yoktur" (İHA)

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