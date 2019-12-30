HABER
  4. İskenderun’a yaklaşık 100 milyon TL'lik spor tesisi için imzalar atıldı

İskenderun’a yaklaşık 100 milyon TL'lik spor tesisi için imzalar atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 22:18 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 100 milyon TL'lik spor tesisinin imza törenini gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde 100 milyon TL'lik spor tesisinin imza törenini gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda düzenlenen, yaklaşık 100 milyon TL'lik spor tesislerinin imza törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, İSTE Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kestikten sonra üniversite içerisinde yapılması planlanan stadın yerini ve inşa edilen kapalı spor tesisi gezerek bilgi aldı.

Türkiye’nin yapılan ilk statlarından biri olan İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, BAL (Bölgesel Amatör Ligi) 5. Grup'ta mücadele eden 5 Temmuz İskenderun Spor Kulüp yönetimine ve takımına başarılar diledi. Gezi sırasında sahada hazır bulunan turuncu-mavili takım futbolcularıyla da tek tek tokalaşan Bakan Kasapoğlu’na günün anısına üzerinde isminin yazılı bulunduğu forma hediye edildi.

YÜZME HAVUZU YENİLENECEK

Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nu da inceleyen bulunan Bakan Kasapoğlu, havuz için ödeneğin arttırılarak en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Gezi ve incilemelerin ardından imza törenine geçildi.

Törende konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, tesisin ilçe ve gençlerin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. İskenderun'da gerek gençler için, gerekse de spor ve sporcular için çok önemli yatırımları hayata geçirmenin çabasında olduklarını belirten Beken Kasapoğlu, "Bir sonraki ziyaretimde de bu görmüş olduğunuz yatırımları sizlerle birlikte açacağız. Gençlerimizi, kadınlarımızı, milletimizi bu tesislerde görmenin sevincini heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Sevgili gençler, sizler bizim umudumuzsunuz ümidimizsiniz. Ama sadece bizim değil, insanlığın umudusunuz. Onun içindir ki İskenderun'da gerçekleştireceğimiz tesislerin ne kadar mühim ve stratejik bir yatırım olduğunu gördük" diye konuştu. Konuşmaların ardından bir stadyum, 5 çok amaçlı basketbol sahası, on mahalle tipi futbol sahası, 2 antrenman spor salonu, bir yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı yüzme havuzunun yenilenmesi için hazırlanan protokol, başta Bakan Kasapoğlu olmak üzere protokol üyeleri ile birlikte imza altına alındı.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Suya gömülen araç iş makinasıyla çıkarıldıSuya gömülen araç iş makinasıyla çıkarıldı
Bursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldıBursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Aralık On Numara çekiliş sonuçları

Çekiliş sonuçları açıklandı! 10 bilen iki kişi...

Tunceli'de yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza

Koruma altındaydı! Jandarma ekipleri yakaladı

Yerli otomobil TOGG havalimanlarına geliyor!

Yerli otomobil havalimanlarına geliyor!

Çanakkale'de şiddetli fırtına 5 katlı binanın çatısını böyle uçurdu

Canlarını zor kurtardılar! Korku dolu anlar kamerada

Avcılar’da şiddetli rüzgarda iskele koptu! Cadde trafiğe kapatıldı

Korkutan görüntü: Şiddetli rüzgar nedeniyle kopan iskele böyle sallandı

Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı! Meteoroloji'den uyarı

Dev dalgalar limanı aştı! Meteoroloji'den uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.