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İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 01:24 | Son Güncelleme

İskenderun’da yaşayan katolik Hıristiyanlar paskalya bayramını kutladılar.İsa Mesih’in ölümden dirilişinin anıldığı “Paskalya’ Bayramı, İskenderun Müjdeleme Katolik Kilisesinde düzenlenen görkemli bir ayinle kutlandı.

İskenderun’da yaşayan katolik Hıristiyanlar paskalya bayramını kutladılar.

İsa Mesih’in ölümden dirilişinin anıldığı “Paskalya’ Bayramı, İskenderun Müjdeleme Katolik Kilisesinde düzenlenen görkemli bir ayinle kutlandı. İskenderun Katedralindeki ayine, farklı illerde yaşayan İranlı mülteciler ile italya dan gelen bir turist grubu da katılım gösterdi.
Katolik Kilisesi İskenderun Katedralinde düzenlenen Paskalya Ayinini, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti yönetirken, ayine Kilise Pederleri Paolo Rafaele Puglieze eşlik etti.
Paskalya Ayini, kilise bahçesinde yakılan ateşin etrafındaki törenle başladı. İsa’nın ışığını simgeleyen ateşle Paskalya Mumunun yakıldığı bahçedeki törenin ardından pederlerin önderliğinde tüm cemaat üyeleri kiliseye girdiler.
Karanlık olan kilise içerisine giren rahipler ve cemaat üyeleri ellerindeki mumlarla kiliseyi aydınlattılar. Kilise içerisinde devam eden ayinde, Paskalya’nın, tüm dünyaya barış getirmesi, insanları yanlış düşüncelerden, hastalıklardan, kötülüklerden, yanlışlıklardan uzaklaştırması, hastaları sağlığına kavuşturması, zor durumdaki mültecileri evlerine ulaştırması yönünde dualar edildi.

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları
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