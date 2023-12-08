İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 8 ARALIK 2023! İstanbul baraj doluluk oranı arttı mı, yüzde kaç oldu? İşte son durum!

İSKİ Baraj doluluk oranları 8 Aralık 2023 verilerine daşr araştırmalar yoğunluk kazandı. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 30'un üzerine çıktı. Yağışlı günlerin gelmesiyle beraber baraj doluluk oranları da yakından takip edilmeye başladı. İşte İSKİ baraj doluluk yüzdeleri...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ İstanbul barajları su doluluk oranı Kasım ayında yüzde 16,18'e kadar gerilemişti. Son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 7 Aralık Perşembe günü 35,68 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

Ömerli Barajı 59,33

Darlık Barajı 49,73

Elmalı Barajı 82,16

Terkos Barajı 20,46

Alibey Barajı 44,61

Büyükçekmece Barajı % 22,87

Sazlıdere Barajı % 17,93

Istrancalar 28,57

Kazandere Barajı % 14,34

Pabuçdere Barajı % 10,07







