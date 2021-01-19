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İSKİ su kesintisi 19 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

19.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 19 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 19 Ocak 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 19 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 19 Ocak sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

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19 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

19 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Bakırköy Su Kesintisi

Bakırköy ilçesinde kesintiden etkilenen Cevizlik mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 19 Ocak 2021 10.51’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 19 Ocak 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Beykoz Su Kesintisi

Beykoz ilçesinde kesintiden etkilenen Yeni Mahalle, Göksu mahallesi ve Fatih mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 19 Ocak 2021 10.04’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 19 Ocak 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

Küçükçekmece Su Kesintisi

Küçükçekmece ilçesinde kesintiden etkilenen Mehmet Akif mahallesi ve Atatürk mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 19 Ocak 2021 10.16’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 19 Ocak 2021 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Küçükçekmece ilçesinde kesintiden etkilenen Gültepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 19 Ocak 2021 10.07’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 19 Ocak 2021 tarihinde 11.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Ümraniye Su Kesintisi

Ümraniye ilçesinde kesintiden etkilenen Saray mahallesi ve Atatürk mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 19 Ocak 2021 10.04’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 19 Ocak 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

Üsküdar Su Kesintisi

Üsküdar ilçesinde kesintiden etkilenen Zeynep Kamil mahallesi, Valide I Atik mahallesi, İcadiye mahallesi, Ünalan mahallesi, Murat Reis mahallesi, Kuzguncuk mahallesi, Selami Ali mahallesi ve Mimar Sinan mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 19 Ocak 2021 10.04’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 19 Ocak 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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