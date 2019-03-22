İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla su bilinci oluşturmak ve tasarrufu özendirmek amacıyla Levent Metro İstasyonu'nda sosyal deney düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında "Dünya Su Günü" olarak ilan edilen 22 Mart, dünyanın birçok kentinde olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İSKİ, bugünün anlam ve önemine ilişkin şehrin farklı noktalarında, çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenledi.

Su kaynaklarının korunmasına dikkat çeken etkinlikler ile yaşam kaynağı olan suyun önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Etkinliklerle canlı yaşamı ve doğal dengenin korunması için büyük önem taşıyan su kaynaklarının bilinçli, duyarlı ve akılcı kullanımının gerekliliği konusunda farkındalığı yüksek bir nesil yetiştirmek ve insanları su sevgisi etrafında buluşturmak amaçlandı.

- Bugüne özel sosyal deney

İSKİ tarafından, su bilinci oluşturmak ve tasarrufu özendirmek amacıyla Levent Metro İstasyonu'nda bir sosyal deney gerçekleştirildi.