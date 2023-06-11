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İskoçya'da bağımsızlık hareketinin figürüydü! Eski Başbakan Nicola Sturgeon gözaltına alındı

11.06.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya Ulusal Partisi’nin finansmanına ilişkin devam eden soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

İskoçya'da bağımsızlık hareketinin figürüydü! Eski Başbakan Nicola Sturgeon gözaltına alındı

İskoçya Polisi yaptığı açıklamada, "52 yaşındaki Nicola Sturgeon, 11 Haziran 2023 Pazar, İskoç Ulusal Partisi'nin finansmanı ve mali durumuna ilişkin devam eden soruşturmayla bağlantılı olarak şüpheli olarak tutuklandı." dedi.


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Birleşik Krallık İskoçya

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