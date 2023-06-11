İskoçya'da bağımsızlık hareketinin figürüydü! Eski Başbakan Nicola Sturgeon gözaltına alındı

İskoçya Polisi yaptığı açıklamada, "52 yaşındaki Nicola Sturgeon, 11 Haziran 2023 Pazar, İskoç Ulusal Partisi'nin finansmanı ve mali durumuna ilişkin devam eden soruşturmayla bağlantılı olarak şüpheli olarak tutuklandı." dedi.
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