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İskoçya’da okulda korkutan yangın

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

İskoçya’da bir lisede dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İskoçya’da okulda korkutan yangın

Güçlükle söndürülen yangın sonrası okulda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Dunfermline şehrinde bulunan Woodmill Lisesi’nde dün akşam saatlerinde çıktı. Olay yerine 15 itfaiye aracıyla, 80 itfaiye görevlisi sevk edildi.

Yangın, gece saatlerinde tamamen kontrol altına alınırken, okulun bağlı olduğu Fife Belediyesi tarafından okulun bir süre kapalı kalacağı duyuruldu.

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Belediye yetkilisi Fay Sinclair, yerel medyaya yaptı açıklamada, “Konseyin acil durum ekipleri buradaki seçeneklerin neler olduğuna bakmak için toplanacak.

En azından kısa süreli okuldan yer değiştirilecek bin 400 öğrenciden bahsediyoruz. Dunfermline son yıllarda hızlı büyüyen bir şehir oldu. Bütün okullar çok dolu, bu öğrencileri taşımak zor olacak” sözlerini kullandı.

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Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı; okulda büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Okul İskoçya

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