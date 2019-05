"İslam tasavvufu insanı hayatı tevhid nazarıyla okumaya çağırmakta"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İslam tasavvufu ve ruhiyatının insanı, hayatı tevhid nazarıyla okumaya ve bu gözle yorumlamaya çağırdığını belirterek, "Böylece de o iç çatışmalarından kurtulmasına vesile olacak bir imkan sunmaktadır. Hayatta her şeyin manevi ve ruhi kaynaklı olduğunu bilen insan, çözümü de çok kolay üretebilmektedir." dedi.

Modern psikolojinin sürekli insana kendini gerçekleştirmeyi telkin ettiğini ve her şeyi de oraya odakladığı için insanın kendisini aşması ve müteal olanla buluşması gibi bir derdinin bulunmadığını belirten Yılmaz, insanın sevgi, kaygı ve nefretlerinin bu konuda çok önemli bir yerinin olduğunu vurguladı.

Günümüzde narsizm, egoizm gibi bencillik ve insanları aldatma duygularının bir takım psikolojik rahatsızlıklara sebep verecek nitelikte olduğuna dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden insanın başkalarına yaptığı zulüm ruh dünyasını da psikolojisini de bozar. Dolayısıyla İslam tasavvufu ve ruhiyatı insanı, hayatı tevhid nazarıyla okumaya ve bu gözle yorumlamaya çağırmakta. Böylece de o iç çatışmalarından kurtulmasına vesile olacak bir imkan sunmaktadır. Hayatta her şeyin manevi ve ruhi kaynaklı olduğunu bilen insan, çözümü de çok kolay üretebilmektedir. Hayatın her şeyinin ruhi olduğu algısına ve anlayışına ulaştığı zaman insan, hayatı daha kolay okuyabiliyor. İnsanlara maneviyat rehberliği yapmak konumunda bulunan personelimiz KYK'larda, hastanelerde, sevgi evlerinde diğer alanlarda hizmet eden kardeşlerimizin yapacağı en önemli şey, insanlara bulundukları durumun üstesinden gelebileceklerine ve inandıkları takdirde buna muvaffak olabileceklerine onları ikna etmek ve her defasında en zor şartlarda bile bir çıkış yolunun bulunduğunu anlatmaktır. Bunlardan geri dönüşümlerimiz çok iyi seviyededir."