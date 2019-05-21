İslami Cihad'dan Bahreyn'deki çalıştaya tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.

Batş ayrıca Körfez ülkelerine "Filistin davasını tasfiye etme, Mescid-i Aksa ile Kudüs'ü Yahudileştirme planlarına" karşı koyma çağrısı yaptı.

İslami Cihad olarak "İsrail ile Arap dünyasının normalleşmesi bağlamında düzenlenen" çalıştaya Bahreyn'in ev sahipliği yapmasını kınadıklarını belirten Batş, Filistin halkının haklarını yok etmeyi, Arap ve İslam ülkelerini mezhepsel ve etnik olarak bölmeyi amaçlayan Yüzyılın Anlaşması'na karşı koymaya devam edeceklerini vurguladı.

İslami Cihad Siyasi Büro Üyesi Halid el-Batş, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD çalıştayı, barış ve refah adı altında ümmetin ana davasını ortadan kaldırmayı amaçlayan 'Yüzyılın Anlaşması'nın uygulanmasının önünü açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Bahreyn'de yapılacak "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planının uygulanmasına hazırlık olarak nitelendirdi.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor." ifadesini kullanmıştı.

Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz." denilmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

