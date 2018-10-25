HABER

İsmail Hakkı Pekin'den gündemi sarsacak Cemal Kaşıkçı iddiası: Görüntüler MİT'in elinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 12:00 | Son Güncelleme

Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda sorgulanma ve infaz görüntülerinin internet üzerinden Riyad'a izletildiğini iddia ederek, 'Bundan CIA haberdar. O bilgiler MİT’in elinde de vardır büyük olasılıkla' diye konuştu.

İsmail Hakkı Pekin'den gündemi sarsacak Cemal Kaşıkçı iddiası: Görüntüler MİT'in elinde

Milliyet yazarı Tunca Bengin'e açıklamalarda bulunan Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

İsmail Hakkı Pekin, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda sorgulanma ve infaz görüntülerinin internet üzerinden Riyad'a izletildiğini öne sürerek, "Bundan CIA haberdar. O bilgiler MİT’in elinde de vardır büyük olasılıkla" iddiasında bulundu.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunamadı. Soruşturma devam ederken Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Milliyet yazarı Tunca Bengin'e açıklamada bulundu.

Bengin, Pekin'in şu ifadelerini köşesinde aktardı:

“Benim haber kaynaklarımdan ve diğer ülkelerden edindiğim bilgiler bunu doğruluyor; Kaşıkçı, Riyad'la görüştürülüyor. Sorgulamayı ve infaz anını karşı taraf izliyor. Bundan CIA haberdar. O bilgiler MİT'in elinde de vardır büyük olasılıkla. Bu arada MİT'in elinde bunların CIA veya başka gizli servislerle konuşmaları da olabilir. O telaşla aradılarsa Amerikan istihbaratını.

Görüntülü konuşmayı çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Tabii bunu kimse çıkıp da konsolosluğu dinliyorum demez. Ama ABD bütün elçilikleri, konsoloslukları dinler. Bu kayıtlar da ABD istihbaratında kesin vardır. Bizim istihbaratımızın da bu konuda imkân ve kabiliyeti var.

Büyük olasılıkla yerli işbirlikçi falan yok. Ceset de bütün değil. Çıkartamazlar çünkü. Evet, diplomat oldukları için gümrükte aranmıyorlar ama böyle bir riski de göze alamazlar…"

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora olduEdirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu
İstanbul'da vahşet: 2 hafta önce evlendiği karısının boğazını kestiİstanbul'da vahşet: 2 hafta önce evlendiği karısının boğazını kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Genelkurmay İstihbarat Dairesi İsmail Hakkı Pekin Suudi Arabistan mit CIA

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'ün bu fotoğraflarını daha önce görmediniz

Atatürk'ün bu fotoğraflarını daha önce görmediniz

Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde!

Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde!

Demirtaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Demirtaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu

Edirne'de son dakika gelişmesi! Göçmenlerin botu alabora oldu

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

AİHM'den 'Hazreti Muhammed'e hakaret'le ilgili flaş karar

AİHM'den 'Hazreti Muhammed'e hakaret'le ilgili flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.