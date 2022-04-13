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  4. İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya FOX TV Çalar Saat'te neden yok? Hasta mı, izinli mi? 13 Nisan 2022 Çarşamba

İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya FOX TV Çalar Saat'te neden yok? Hasta mı, izinli mi? 13 Nisan 2022 Çarşamba

13.04.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? sorusunun yanıtı FOX TV'de Çalar Saat programını 3 gün üst üste İlker Karagöz'ün sunmasının ardından merak konusu oldu. 13 Nisan 2022 Çarşamba günü de programı İlker Karagöz sundu. Ünlü gazeteci bir süre önce Instagram hesabında konuya ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulunmuştu. İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya FOX TV Çalar Saat'te neden yok? Hasta mı, izinli mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya FOX TV Çalar Saat'te neden yok? Hasta mı, izinli mi? 13 Nisan 2022 Çarşamba

İsmail Küçükkaya FOX’ta canlı olarak ekrana gelen Çalar Saat'i 2 gün önce olduğu gibi bugün de sunmadı. 13 Nisan 2022 Çarşamba günü İlker Karagöz'ün sunumuyla canlı olarak yayınlanan Çalar Saat programı sebebiyle İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya FOX TV Çalar Saat'te neden yok? Hasta mı, izinli mi? soru ve konu başlıkları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA AYRILDI MI? 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA


İsmail Küçükkaya, hafta içi her her gün saat 08:00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya’nın yerine 11 Nisan Salı Günü İlker Karagöz programda yer aldı. Programı 12 Nisan Salı ve 13 Nisan Çarşamba günü de İlker Karagöz sundu.

Bu durum İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılıp ayrılmadığının merak edilmesine sebep oldu.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV ÇALAR SAAT'TE NEDEN YOK? HASTA MI, İZİNLİ Mİ? 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA


İsmail Küçük Kaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu. Küçükkaya’nın Washington’da olduğu görüldü.


İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de hafta içi her gün ekrana gelen “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.

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