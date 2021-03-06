ISOCELL 2.0 telefon kameranızın kalitesini artırabilir

ISOCELL 2.0 yüksek çözünürlüklü kameralı telefonlar için daha canlı resimler ve daha düşük ışıkta daha iyi çekim vaat eden önemli bir yükseltme. Yeni sensör sistemi, renkli filtreler arasındaki metal bariyerleri “optimize edilmiş” bir malzeme ile değiştirerek ışık kaybını azaltan ISOCELL Plus üzerine kurulu. ISOCELL 2.0, renk filtresi bariyerlerinin alt bölümünü, yalnızca ışık kaybını daha da azaltan değil, aynı zamanda ışık duyarlılığını “büyük ölçüde” artıran daha yansıtıcı bir malzeme ile değiştiriyor. Başka bir deyişle, daha fazla piksel kullanırken rengi koruyup gürültüyü minimumda tutabilirsiniz.

Şirket daha önce 108MP, 64MP, 48MP ve 32MP çeşitlerinde ISOCELL 2.0 teknolojisini kullanacağını söylemişti. Samsung, henüz şirketin amiral gemisi telefonlarında olmasa da, bu sensörlerin nerede ve ne zaman kullanım bulacağını konusunda henüz konuşmadı. Galaxy S21 Ultra, daha eski bir 0.8 mikron 108MP sensör kullanıyor. Gelecekteki Samsung amiral gemisi telefonlarında, daha düzgün fotoğraflar üreten benzer şekilde yüksek çözünürlüklü kameralar karşımıza çıkabilir. Ancak bugünkü açıklama, gelecek olanların sadece bir önizlemesi. Samsung, yeni ISOCELL 2.0 kullanan herhangi bir ise henüz sensörü duyurmadı.

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