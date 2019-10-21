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İspanya Başbakanı'ndan Barselona'da yaralanan polislere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: - "Onlar (göstericiler) bu krizi kalıcı hale getirmek isteyecekler ama biz daha inatçıyız"

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya'da bir haftadır gösteriler yapan bağımsızlık yanlısı grupların, "kalıcı hale getirmek isteyecekleri bu krizi önlemek için kararlılıkla hareket edeceklerini" söyledi.

Başbakan Sanchez, Yüksek Mahkeme'nin tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçiyi mahkum etmesinin ardından Katalonya'da başlayan ve 8. gününe giren gösterilerde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

Katalonya'da çıkan olaylardan sonra ilk kez Barselona'ya giden Sanchez, yaralı polislere acil şifa dileyerek, "yalnız olmadıkları" mesajını verdi.

Sanchez ayrıca, Katalonya Emniyet Müdürlüğü'nde polislere hitaben yaptığı konuşmada, "Onlar (göstericiler) bu krizi kalıcı hale getirmek isteyecekler ama biz daha inatçıyız." dedi.

Barselona'da "olağanüstü bir durum yaşandığını" belirten Sanchez, "radikallerin ve şiddet yanlılarının, tepkilerini İspanya'nın dışına taşımak için bir tiyatro sahnesi gibi Barselona'yı seçtiklerini" ifade etti.

İspanya Başbakanı, kısa süren Barselona ziyaretinde, kendisine talep iletilmesine rağmen Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra ile görüşmeyi kabul etmedi.

İspanya hükümeti tarafından bu zamana kadar yapılan açıklamalarda, Sanchez'in, Katalonya'daki şiddeti açık bir şekilde kınayıp, güvenlik güçlerine destek vermediği sürece Torra ile görüşmeyeceği vurgulanmıştı.

Bu arada, Sanchez, Barselona ziyareti sırasında bağımsızlık yanlısı gruplar tarafından protesto edildi.

Öte yandan, Katalan basınında yer alan haberlerde, gösterilerin 3. gününde (16 Ekim) bir polis helikopterine doğru havai fişek attığı tespit edilen bir gencin, adam öldürmeye teşebbüs, kamu düzenini bozma ve güvenlik görevlilerine saldırı suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Katalonya'da devam eden gösterilerde çıkan olaylarda şimdiye kadar 288'i polis 600 kişi yaralanırken, yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

Ulusal polisin kullandığı plastik mermiden dolayı 4 kişinin tek gözünün kör olduğu olayların sadece Barselona kentine verdiği zararın 2,5 milyon avroyu aştığı bildirildi.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekle suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de 12 Katalan siyasetçiden tutuklu yargılanan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi.

Eski Katalonya Devlet Başkanı Yardımcısı Oriol Junqueras 13 yıl, eski Katalonya Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, eski Dışişleri Bakanı Raul Romeva, eski Çalışma Bakanı Dolors Bassa 12'şer yıl, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell 11,5 yıl ve eski İçişleri Bakanı Joaquim Forn ile eski Toprak Bakanı Josep Rull 10,5'ar yıl hapis cezası almıştı.

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütü liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart ise "halkı isyana teşvik" suçundan 9'ar yıl hapse mahkum edilirken, "itaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa hapis cezası verilmemişti.

Kararın ardından başta Barselona olmak üzere Katalonya bölgesindeki kentlerde kitlesel protestolar düzenleniyor.

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