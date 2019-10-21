İspanya Başbakanı'ndan Barselona'da yaralanan polislere ziyaret

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya'da bir haftadır gösteriler yapan bağımsızlık yanlısı grupların, "kalıcı hale getirmek isteyecekleri bu krizi önlemek için kararlılıkla hareket edeceklerini" söyledi.

Başbakan Sanchez, Yüksek Mahkeme'nin tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçiyi mahkum etmesinin ardından Katalonya'da başlayan ve 8. gününe giren gösterilerde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

Katalonya'da çıkan olaylardan sonra ilk kez Barselona'ya giden Sanchez, yaralı polislere acil şifa dileyerek, "yalnız olmadıkları" mesajını verdi.

Sanchez ayrıca, Katalonya Emniyet Müdürlüğü'nde polislere hitaben yaptığı konuşmada, "Onlar (göstericiler) bu krizi kalıcı hale getirmek isteyecekler ama biz daha inatçıyız." dedi.

Barselona'da "olağanüstü bir durum yaşandığını" belirten Sanchez, "radikallerin ve şiddet yanlılarının, tepkilerini İspanya'nın dışına taşımak için bir tiyatro sahnesi gibi Barselona'yı seçtiklerini" ifade etti.

İspanya Başbakanı, kısa süren Barselona ziyaretinde, kendisine talep iletilmesine rağmen Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra ile görüşmeyi kabul etmedi.