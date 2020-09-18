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  4. İspanya’da mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!

İspanya’da mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

İspanya’da bir mezbahada işçilerin kuzulara şiddet uyguladığı görüntülere ülkede tepki yağdı.

İspanya’da mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!

İspanya’da bir mezbahada işçilerin kuzulara şiddet uyguladığı görüntülere ülkede tepki yağdı.

İspanya’nın Toledo şehrinde bulunan bir mezbahada işçilerin kuzuları bacaklarından tutarak fırlattığı görüldü.

İşçilerin aynı zamanda kuzuları tekmelediği ve sopayla vurarak şiddet uyguladığı anlar ise görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ülkedeki hayvan hakları derneği NGO Equalia harekete geçti.

Dernek, İspanyol yetkilerinden mezbahadaki işçiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

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