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İspanya'da turistleri şoke eden afiş! Her yere astılar!

17.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

İspanya'da, mutenalaştırmaya neden oldukları gerekçesiyle turistlere ev dönmeleri çağrısı yapan siyasi eylemciler, hazırladıkları son İngilizce afişte turistlere 'otel balkonlarından atlama' çağrısı yaptı.

İspanya'da turistleri şoke eden afiş! Her yere astılar!

İspanya'nın bazı bölgelerinde kapitalizm karşıtı eylemciler, özellikle turizm sezonunun canlı olduğu dönemlerde 'turistleri evlerine dönemeye çağıran' kampanyalar yürütüyor.

Bu kapsamda sokak eylemleri düzenleniyor, duvarlara afişler yapıştırılıp, sloganlar yazılıyor.

Geçen yıl Barcelona, Mallorca ve San Sebastian gibi şehirlerde turist otobüslerine saldırılar da gerçekleştirildi.

İngiliz Times gazetesine haberine göre, bu grupların son eylemlerinden biriyse Barcelona kentinde turistlere kaldıkları otellerin balkonlarından atlama çağrısı yapan duvar yazılamaları ve afişler oldu.

Yazıların İngilizce olması nedeniyle 'çağrının' İngiliz turistlere yapıldığı düşünülüyor.

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Barcelona'da geçen yıl düzenlenen eylemlerde bir genç, 'Bu turizm değil, bir istila' pankartı taşımıştı.

Söz konusu afişlerde şunlar yazıyor: "Sevgili turist, balkondan atlamacayı (balconing) bilir misin? Bu; mutenalaştırmayı önler, mahalle sakinlerinin hayat şartlarını iyileştirir, kalp rahatsızlıkları riskini azaltır. Balkondan atlamaca çok eğlencelidir."

Bir duvar yazısında ise şu mesaj yer alıyor: "Turistler, evinize dönün ve lütfen balkondan atlamacayı çalışın."

Barcelona Belediye Meclisi'nden bir sözcü, söz konusu bu eylemlere karşı olduklarını, posterlerin söküleceğini açıkladı.

Turistler arasında eğlence için, balkondan atlamaya çalışmak modası, son yıllarda ölüm ve yaralanmalara neden oluyor.

Times'ın aktardığına göre İspanya'daki bir hastanenin verileri, 2010 ila 2015 arasında balkondan atlarken yararlanan ya da ölen turistlerin üçte ikisinin sarhoş ya da uyuşturucu kullanmış İngiliz turistler olduğunu gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya anti-kapitalist turist balkon uyarı

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Biz turist turist , euro dolar diye kıvranıyoruz. Adamlar da turist istemiyor, işte zenginlik.
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