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  4. İspanya'da yürekleri ağza getiren anlar! Hiçbir önlem almadan 116 metrelik otele tırmandı

İspanya'da yürekleri ağza getiren anlar! Hiçbir önlem almadan 116 metrelik otele tırmandı

04.04.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da serbest tırmanıcı George King, ilke imza attı. Barselona kentindeki 116 metrelik 'Melia Barcelona Sky' oteline hiçbir önlem almadan tırmanan King, tehlikeli denemesini 25 dakikada tırmanmayı başardı.

İspanya'da yürekleri ağza getiren anlar! Hiçbir önlem almadan 116 metrelik otele tırmandı

İngiliz tırmanıcı George King, (21) İspanya'nın Barcelona kentindeki 116 metre yüksekliğindeki 'Melia Barcelona Sky' oteline 25 dakika içerisinde tırmanarak rekor denemesi gerçekleştirdi. Serbest tırmnma tüm tırmanma sporları içerisinde en tehlikeli kategori olarak kabul edilirken,King,hiçbir güvenlik önlemi ve özel ekipman olmadan çıplak elleriyle tırmanışı gerçekleştirdi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

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King'in tırmanışını çevredeki kişilerce ilgiyle izlendi. King'in, tırmanış sonrası polis tarafından gözaltına alındığı ve para cezası ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. King'in, 2019 yılında Londra'daki 310 metrelik The Shard binasına başarılı şekilde tırmandığı belirtildi.

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DHA

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İspanya

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