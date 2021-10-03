HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya’daki yanardağ felaketinde kâbus sürüyor! Artık çok daha şiddetli

İspanya’daki yanardağ felaketinde kâbus sürüyor! Artık çok daha şiddetli

03.10.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın güneyinde yer alan La Palma Adası’ndaki Cumbre Veca Yanardağından püsküren lav ve külün hava kirliliğine yol açması nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 kişinin bulunduğu yerleşim yerlerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İspanya’daki yanardağ felaketinde kâbus sürüyor! Artık çok daha şiddetli

İspanya’nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası’ndaki Cumbre Vieja Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Patlamaların şiddetini arttırdığı yanardağda, lavların çıktığı ağızlara 2 yenisi daha eklendi. Yeni çatlaklardan akan lavlar, öncekilere göre farklı bir yol izlerken, adada daha fazla hasara yol açabileceği ihtimaliyle endişeye neden oldu.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLDİ

Patlamanın havaya 6 bin metreye kadar gaz ve kül püskürtürken, oluşan hava kirliliği nedeniyle Los Llanos de Aridane ve El Paso’nun farklı yerleşim yerlerinde yaklaşık 3 bin 500 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Halka küle karşı maske ve gözlük takmaları tavsiye edildi.

Kanarya Adaları’nın yanardağ müdahale departmanının teknik direktörü Miguel Angel Morcuende yanardağdaki durumun, ilk patlamanın meydana geldiği 19 Eylül’den bu yana "çok daha şiddetli" olduğunu söyledi. Ayrıca yanardağ çevresindeki küçük ölçekli depremler bugün de devam etti.

YANARDAĞ 80 MİLYON METREKÜP KÜL PÜSKÜRTTÜ

Bilim adamlarına göre yanardağ, bugüne kadar yaklaşık 80 milyon metreküp kül püskürttü. Yanardağdan akan lavlar 700 hektardan fazla alanı kaplarken, 870’i küle dönen binden fazla eve de zarar verdi. 28 Eylül’den bu yana Atlas Okyanusu’nda akan lavlar ise suyla birleşip sertleşince 27 hektarlık alanı doldurarak kıyıda delta oluşturdu.

Yanardağın yol açtığı tehlike nedeniyle daha önce de San Borondon, Marina Alta, Marina Baja ve La Condesa bölgelerine sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Yanardağda 19 Eylül’de meydana gelen patlama nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı. (İHA)

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçtiİspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçtiSkandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti
PARTNERJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurduJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu
Ülkeyi karıştıran cinayet! Kadınlar dışarı çıkmaktan korkuyorÜlkeyi karıştıran cinayet! Kadınlar dışarı çıkmaktan korkuyor
Anahtar Kelimeler:
İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü!

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü!

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Korkutan açıklama! Tarih verip duyurdu: Çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz

Korkutan açıklama! Tarih verip duyurdu: Çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Genelev yıkımında gerginlik! Kepçenin önüne atladılar

Genelev yıkımında gerginlik! Kepçenin önüne atladılar

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.