HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İspanya’dan gelen genç kadının hareketi tepki çekti

İspanya’dan gelen genç kadının hareketi tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 08:14 | Son Güncelleme

İspanya’dan Samsun’da hava yolu ile getirilen 93 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Tokat’ta karantinaya alındı. Yolcu otobüsünde gizlenerek parmak hareketi yapan genç kadın tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor.

Bu kapsamda İspanya’dan Samsun’a getirilen 93 Türk vatandaşı karayolu ile gece saatlerinde Tokat'ta kalacakları yurtlara transfer edildi. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ballıca yurduna yerleştirilen vatandaşları taşıyan otobüsün ön tarafına asılan ‘En Büyük Türkiye’ yazısı dikkat çekti.

PARMAK HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Aralarında öğrenci ve çocuklarında bulunduğu otobüsteki gençler basın mensuplarına el sallarken, şoförün hemen arkasındaki koltukta oturan genç kadının yaptığı parmak hareketi görevlilerin tepkisini çekti.

'TERBİYESİZ'

Yapılan hareket karşısında görevliler 'terbiyesiz' sözleri ile yorumladı. Koltuğun arkasına gizlenerek parmağını gösteren genç kadın basın mensuplarının ‘neden hareket yaptınız?’ şeklindeki sorusu üzerine önce yaptığı hareketi inkar ederek, “Hareket filan yapmadım. İzin alınmadan fotoğraflar çekiliyor” şeklinde cevap verdi.

Daha sonrasında ise genç kadın “Otobüsle bizimle birlikte yolculuk yapan insanlar dışarıda idi ve onlara yapıldı. Basına değildi o hareket. Orada insanlarla dalga geçen insanlar var” diye konuştu.

İspanya’dan yurtların dönen vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar 14 gün süre ile misafir olacakları yurtlara yerleştirildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Çalıntı aracı polisin üzerine sürdüÇalıntı aracı polisin üzerine sürdü
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
1/
Anahtar Kelimeler:
İspanya Samsun koronavirüs parmak hareketi genç kadın

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro

Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerden İstiklal Marşı okunsun

'23 Nisan'da camilerden İstiklal Marşı okunsun'

Kars'ın 'gülen adamı'nın ilginç hikayesi: Babam öldüğünde bile güldüm

Bir garip hikaye: Babam öldüğünde bile güldüm

Çalıntı aracı polisin üzerine sürdü! 1’i polis 2 yaralı

Çalıntı aracı polisin üzerine sürdü

Aydın’daki rehine krizi! Eşini, iki çocuğunu ve komşularını rehin aldı

Eşini, iki çocuğunu ve komşularını rehin aldı

Atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Kritik atama ve görevden alma kararları!

Türkiye'de de hissedildi! İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de de hissedildi! İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.