İspanya'nın en yüksek dağına çıktı! Demi Rose kıvrımlarını sergilemekten geri durmadı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İngiliz model Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla Instagram takipçilerinin yüreğini hoplatıyor.

Son günlerde doğa ve hayvan fotoğrafları paylaşarak herkesi şaşırtan model sonunda özlenen paylaşımlarına döndü.

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model Kanarya Adaların'dan Tenerife'nin en yüksek noktası ve İspanya'nın en yüksek dağı olan Teide'den pozlarını paylaştı.



Yeryüzünün üçüncü en yüksek ada volkanı olan dağda da kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen modele beğeni yağdı.