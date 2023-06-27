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İspanya'nın en yüksek dağına çıktı! Demi Rose kıvrımlarını sergilemekten geri durmadı

27.06.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde sosyal medyada kıvrımlarını paylaşmayınca merak konusu olan model Demi Rose geri döndü! Yeryüzünün üçüncü en yüksek ada volkanı ve İspanya'nın en yüksek dağı olan Teide Yanardağı'na çıkan model kıvrımlarını paylaşmaktan geri durmadı.

İspanya'nın en yüksek dağına çıktı! Demi Rose kıvrımlarını sergilemekten geri durmadı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İngiliz model Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla Instagram takipçilerinin yüreğini hoplatıyor.

Son günlerde doğa ve hayvan fotoğrafları paylaşarak herkesi şaşırtan model sonunda özlenen paylaşımlarına döndü.

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Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model Kanarya Adaların'dan Tenerife'nin en yüksek noktası ve İspanya'nın en yüksek dağı olan Teide'den pozlarını paylaştı.

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Yeryüzünün üçüncü en yüksek ada volkanı olan dağda da kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen modele beğeni yağdı.

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Demi Rose sosyal medya aktan

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