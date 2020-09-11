HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İspanya, Whatsapp gibi şirketleri gelirlerine dayalı olarak vergilendirmeyi hedefliyor

İspanya, Whatsapp gibi şirketleri gelirlerine dayalı olarak vergilendirmeyi hedefliyor

11.09.2020 23:13 | Son Güncelleme

İspanya hükümeti, Whatsapp gibi arama ve anlık mesajlaşma hizmetleri sağlayan şirketleri gelirlerine göre vergilendirmeyi önerdi.

İspanya, Whatsapp gibi şirketleri gelirlerine dayalı olarak vergilendirmeyi hedefliyor

İspanya hükümeti, Whatsapp gibi arama ve anlık mesajlaşma hizmetleri sağlayan şirketleri gelirlerine göre vergilendirmeyi önerdi.

Bugün yayımlanan yeni bir kanun tasarısı kapsamında, telekom operatörlerinde olduğu gibi anlık mesajlaşma sağlayıcılarına da aynı şekilde vergiler uygulanması için hükümet müzakere dönemine başlayacak.

Telekomünikasyon ve Dijital Altyapıdan Sorumlu Devlet Bakanı Roberto Sanchez, "İletişim hizmetlerini kullanma şeklimiz değişti ve bunun sonucunda rekabet koşulları değişti" dedi.

Yasa tasarısı, yılda 1 milyon Euro'dan fazla ciro yapan şirketlerin, her bin Euro brüt gelir başına 1 Euro'yu aşmasına izin verilmeyecek şekilde vergiye tabi olmasını öngörüyor.

Sanchez, İspanya halkının gelecek ay, yasa hakkında gözlem yapmaya davet edildiğini söyledi.

İspanya, büyük internet şirketleri için daha katı vergiler isteyen ülkeler arasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında sürüklendiKaldırımda oturan genç kız arabanın altında sürüklendi
DGS sonuçları öğrenme ekranı! DGS sonuçları öğrenme ekranı!
En Çok Okunan Haberler
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Genç akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Genç akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında tehdit
Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında tehdit
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Sakarya'da evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi
Evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi
Dehşete düşüren görüntüler! Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında metrelerce sürüklendi
Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında sürüklendi
Marmara Gölü'nde korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Uşak'ta kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı
Kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.