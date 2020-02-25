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İspanya'ya tatile gelen İtalyan doktorda Kovid-19 tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 02:26 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adalarına gelen İtalyan bir doktorun bu virüsü taşıdığı tespit edildi.

İspanya'ya tatile gelen İtalyan doktorda Kovid-19 tespit edildi

Kanarya Adaları grubundan Tenerife'nin güneyine tatil için gelen ve kendisini kötü hissederek hastaneye kaldırılan bir İtalyan vatandaşına yapılan koronavirüs testinde pozitif sonucun çıktığı bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, söz konusu İtalyan doktorun hastaneye geldiği andan itibaren Kovid-19 protokolü gereği karantinaya alındığını belirterek, öncesinde temasa geçmiş olabileceği kişilerin araştırıldığını duyurdu.

İspanya'da bu zamana kadar benzer bir şekilde turist olarak Kanarya Adaları ve Balear Adalarına gelen iki kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştı. Alman ve İngiliz vatandaşları olan bu kişiler, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerini alarma geçiren İtalya'daki Kovid-19 vakalarından dolayı İtalya, Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre sağlık bakanlarının bugün Roma'da toplanmaları öngörülüyor.

Ayrıca Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, İtalya'daki Kovid-19 nedeniyle ek tedbirler aldıklarını açıkladı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Koronavirüs vakalarının ve ölü sayısının geçen cuma gününden bu yana hızlı bir artış gösterdiği İtalya'da pazartesi günü, şu ana kadar en çok ölümün kaydedildiği gün oldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülke genelinde koronavirüs dolayısıyla Lombardiya bölgesinde 62 yaşında diyaliz hastası olduğu belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirirken, bu son kayıp, pazartesi günü kayıtlara geçen 4’üncü, toplamda ise 7’inci ölüm oldu.

TOPLAM VAKA SAYISI 229'A ULAŞTI

Hayatını kaybedenlerden 6’sının Lombardiya, 1'inin de Veneto bölgesinden olduğu belirtildi. Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yer olan bu iki bölgeden Lombardiya’da mevcut vaka sayısı 173’e çıkarken, Veneto’da ise bu sayı 33’ü buldu.
Ülke genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 229'a ulaştığı ifade edildi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüse dair gelişmeleri takip etmek için akşam saatlerinde geldiği Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde basına açıklamalarda bulundu. Conte, "Hiçbir şeyi hafife almıyoruz aksi takdirde, son derece titiz bu önlemleri almazdık." ifadesini kullandı.

"İLERLEMESİNİ TAHMİN EDEMEYİZ"

"Virüsün ilerlemesini tahmin edemeyiz" diyen Başbakan Conte, virüsün yayıldığı kuzeydeki bölgelerden bir hastanenin daha önce bu salgına yönelik tavsiye edilen protokole uymamasının vakaların yayılmasına yol açtığını anlattı.

Başbakan Conte, bu virüsün ekonomiye çok güçlü bir etkisi olabileceğini ve şimdiden bunu olumsuz olarak hesaplayabileceklerini de söyledi.

Diğer yandan, koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü kuzeye giden tren seferlerinde de 4 saati aşan rötarlar yaşandığı basına yansıdı. Söz konusu rötarların, hem ay başında kuzey-güney aksındaki demir yolunda yaşanan kaza hem de koronavirüsün ilk yayıldığı noktalardan olan Casalpusterlengo’daki kontrollerden kaynaklandığı belirtildi.

Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilip veya ertelenirken, iş yerleri ve okullarda da faaliyetlere bir hafta zorunlu ara verilmişti. (AA)

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