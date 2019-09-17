HABER

İspanya yeniden genel seçimlere gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 23:27 | Son Güncelleme

İspanya Kralı Felipe VI.’nin hükümet kurmak için herhangi bir adayın gerekli desteği bulunmadığını onaylanmasından sonra ülkenin 10 Kasım’da yeniden genel seçimlere gideceği açıklandı.İspanya Kralı Felipe VI., hükümet kurmak için herhangi bir adayın gerekli desteği bulunmadığını teyit etti.

İspanya Kralı Felipe VI.’nin hükümet kurmak için herhangi bir adayın gerekli desteği bulunmadığını onaylanmasından sonra ülkenin 10 Kasım’da yeniden genel seçimlere gideceği açıklandı.
İspanya Kralı Felipe VI., hükümet kurmak için herhangi bir adayın gerekli desteği bulunmadığını teyit etti. Bu nedenle Kongre’nin güvenini istemek için herhangi bir siyasi lideri aday göstermeyeceğini açıkladı. Başbakan Vekili Pedro Sanchez de İspanya’nın 10 Kasım’da erken parlamento seçimleri yapacağını açıkladı.
Kraliyet Sarayı’ndan yayınlanan bildiride, "Kral Majesteleri siyasi partilerin tayin ettiği temsilcilerin parlamenter temsiliyle aktardıkları bilgileri aldıktan sonra, Milletvekilleri Kongresi için gerekli desteği alan hiçbir aday olmadığını karar vererek, güven oylamasına gitmesi için hiçbir adaya hükümet kurması için yetki vermeme kararı almıştır” denildi.

“Ülke Kasım ayında seçimleri tekrarlamaya mahkumdur”
Kraliyet Sarayı’ndan yapılan bu açıklamanın hemen ardından Başbakan Vekili Pedro Sanchez de İspanya’nın 10 Kasım’da erken parlamento seçimleri yapacağını doğruladı. Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, “İstişareler bitmiştir. Sonuç açıktır. Kongre’de çoğunluk yoktur. Bu nedenle ülke Kasım ayında seçimleri tekrarlamaya mahkumdur" dedi.
İspanya, son seçimde Pedro Sanchez’in Sosyalist Partisi’nin seçimleri önde bitirmesine rağmen, parlamentoda çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ciddi bir kriz yaşamıştı. Parlamento, Sanchez’in kurduğu iki hükümete de güvenoyu vermemişti.

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeliİmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli
Irak Cumhurbaşkanı Salih Erbil’deIrak Cumhurbaşkanı Salih Erbil’de

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

İBB personel alacak! İşte şartlar

İBB personel alacak! İşte şartlar

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Dünya diken üstünde! Savaşın ayak sesleri: Hazırız

Dünya diken üstünde! Savaşın ayak sesleri: Hazırız

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

CHP il yönetimine kayyum atandı

HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.