HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İspanya’da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü

İspanya’da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü

09.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da dün başlayan ve Filomena adı verilen kar fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.İspanya’da dün öğleden sonra başlayan ve bugün şiddetini arttıran Filomena kar fırtınası hayatı felç etti.

İspanya’da dün başlayan ve Filomena adı verilen kar fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
İspanya’da dün öğleden sonra başlayan ve bugün şiddetini arttıran Filomena kar fırtınası hayatı felç etti. Fırtına ve kara teslim olan ülkede güneydeki Malaga kentinde bulunan bir nehrin sularının yükselmesiyle aracının içinde mahsur kalan kadın boğularak hayatını kaybetti. Calatayud kentinde ise sokakta yaşayan bir adam donarak yaşamını yitirdi.
Fırtına ayrıca, dün gece başkent Madrid’deki Barajas Havalimanı’ndaki uçuşların durmasına neden oldu. Havalimanının bugün kapalı olacağı duyuruldu. Fırtına, başkentteki hava trafiğini felç etmenin yanı sıra demiryolu ağını da etkiledi. Ayrıca farklı noktalarda trafik kazası meydana geldi. Otobüs hatları kesintiye uğrarken, Askeri Acil Durum Birimi (UME), yollarda mahsur kalan onlarca aracı kurtardı. Metereoloji Servisi (Aemet), 1971’den beri Madrid’deki en yoğun kar yağışı olduğunu belirtti. Aemet, yoğun kar yağışı nedeniyle Madrid ve diğer dört bölgede kırmızı alarm verildiğini aktardı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyahat etmekten kaçınalım ve acil servislerin talimatlarını takip edelim. Filomena fırtınası karşısında son derece dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
Yoğun kar yaşını fırsata çevirenler de oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir kişinin batonlarla kayak yaptığı görüldü. Kızakla bir adamın Madrid’in ana caddesinde kayması en fazla etkileşim alan görüntü olurken, otomobilin arkasına bağladığı iple kayak yapan kişi de oldukça ilgi gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Rize'de dehşet! Polisin dikkati üzerine yakayı ele verdilerRize'de dehşet! Polisin dikkati üzerine yakayı ele verdiler
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütmeInstagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

7 aydır kayıptı, cansız bedeni ormanda asılı bulundu! Annesi gözyaşlarına boğuldu

7 aydır kayıptı! Kahreden haber

Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

Yer: Sakarya! 'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı

'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı

Bursa'da bulunan 2 bin yıllık kaya mezarının sırrı çözüldü

Bursa'da bulunmuştu! Sırrı çözüldü

Rize'de dehşet! Polisin dikkati üzerine yakayı ele verdiler

Rize'de dehşet! Polisin dikkati üzerine yakayı ele verdiler

Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı

Tam o anda yakalandı ama 'Yapmadım, ispatlayın' dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.