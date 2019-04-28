İspanyollar, 4 yıl içinde yapılan 3. genel seçim için sandık başında

İspanya artan siyasi istikrarsız içinde bugün 4 yıl içinde yapılan 3. genel seçim için oy kullanıyor.

İktidardaki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi Başkanı (PSOE) ve Başbakan Pedro Sanchez’in hükümetinin bütçesi geçen şubat ayında reddedilince acil erken seçime zorlandı. İspanya’nın geleneksel iki parti sistemi 2008’deki mali kriz ve bir seri rüşvet skandallarıyla baskı altına kalarak değişti, hem PSOE hem de sağ kanattaki Halk Partisi (PP) parçalandı.

Seçmenler 5 milli parti ve İspanya’nın Katalonya ve Bask bölgesi gibi otonom bölgelerini temsil edenler arasında tercih yapacak. Alternatiflerin içinde sol kanatta 2008 mali kriz sonrası ortaya çıkan başkanlığını Pablo Iglesias’ın yaptığı Unidos Podemos (Birleşebiliz) (UP) Partisi, sağ kanatta ise Albert Rivera’nın ortanın sağındaki Ciudadanos (Vatandaşlar) bulunuyor.

Satiago Abascal’ın liderliğini yaptığı aşırı sağ parti Vox, 2018’de katıldığı mahalli seçimlerde Endülüsya bölgesinde önemli seviyede oy alarak bölge hükümetinde, Halk Partisi (PP) ve Ciudadanos (vatandaşlar) partileriyle koalisyon hükümetinde yer aldı.

Francisco Franco’nun 1975’te ölümünden bugüne kadar ilk defa bir sağ partinin bu kadar yüksek oy aldığını belirten uzmanlar, Vox Partisi’nin başarısını mille seviyede de yükselteceğini inanıyor.

Yapılan kamuoyu yoklamalarında 5 partinin her birisinin yüzde 10’luk seviyede oy alacağı öngörülüyor. Uzmanlar, koalisyon yapma tecrübesi olmaksızın çok kutuplu bir yapıdan bir koalisyon hükümeti kurmanın zorluğuna işaret etti.

Büyük kısmıyla Katalonya’nın bağımsızlığı meselesi yüzünden 1970’de demokrasiye dönüşünün ardından bunun İspanya’nın yüzleştiği en zor siyasi kriz olduğu iddia edildi.

