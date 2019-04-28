HABER

İspanyollar, 4 yıl içinde yapılan 3. genel seçim için sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

İspanya artan siyasi istikrarsız içinde bugün 4 yıl içinde yapılan 3.

İspanya artan siyasi istikrarsız içinde bugün 4 yıl içinde yapılan 3. genel seçim için oy kullanıyor.
İktidardaki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi Başkanı (PSOE) ve Başbakan Pedro Sanchez’in hükümetinin bütçesi geçen şubat ayında reddedilince acil erken seçime zorlandı. İspanya’nın geleneksel iki parti sistemi 2008’deki mali kriz ve bir seri rüşvet skandallarıyla baskı altına kalarak değişti, hem PSOE hem de sağ kanattaki Halk Partisi (PP) parçalandı.
Seçmenler 5 milli parti ve İspanya’nın Katalonya ve Bask bölgesi gibi otonom bölgelerini temsil edenler arasında tercih yapacak. Alternatiflerin içinde sol kanatta 2008 mali kriz sonrası ortaya çıkan başkanlığını Pablo Iglesias’ın yaptığı Unidos Podemos (Birleşebiliz) (UP) Partisi, sağ kanatta ise Albert Rivera’nın ortanın sağındaki Ciudadanos (Vatandaşlar) bulunuyor.
Satiago Abascal’ın liderliğini yaptığı aşırı sağ parti Vox, 2018’de katıldığı mahalli seçimlerde Endülüsya bölgesinde önemli seviyede oy alarak bölge hükümetinde, Halk Partisi (PP) ve Ciudadanos (vatandaşlar) partileriyle koalisyon hükümetinde yer aldı.
Francisco Franco’nun 1975’te ölümünden bugüne kadar ilk defa bir sağ partinin bu kadar yüksek oy aldığını belirten uzmanlar, Vox Partisi’nin başarısını mille seviyede de yükselteceğini inanıyor.
Yapılan kamuoyu yoklamalarında 5 partinin her birisinin yüzde 10’luk seviyede oy alacağı öngörülüyor. Uzmanlar, koalisyon yapma tecrübesi olmaksızın çok kutuplu bir yapıdan bir koalisyon hükümeti kurmanın zorluğuna işaret etti.
Büyük kısmıyla Katalonya’nın bağımsızlığı meselesi yüzünden 1970’de demokrasiye dönüşünün ardından bunun İspanya’nın yüzleştiği en zor siyasi kriz olduğu iddia edildi.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Erdoğan'ın ziyareti için tarih verdi! Erdoğan'ın ziyareti için tarih verdi!
İki aylık ara sona eriyor! Bu hafta...İki aylık ara sona eriyor! Bu hafta...

En Çok Okunan Haberler

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna doğru Irak'a gidecek

Erdoğan'ın ziyareti için tarih verdi!

TBMM'de bu hafta

İki aylık ara sona eriyor! Bu hafta...

Bakan Çavuşoğlu Irak’ta

Bakan Çavuşoğlu Irak’ta

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu saldırısına ilişkin açıklama

'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.