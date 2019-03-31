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Isparta AK Parti’de erken zafer kutlamaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:41 | Son Güncelleme

AK Parti Isparta’da resmi olmayan sonuçlara göre, henüz devam eden oy sayımında 34 bin 581 oy ile yüzde 38,32’lik oranla önde gitmesinin ardından partililer il binası önünde kutlamalara başladı.Isparta kent merkezinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde araç konvoyu yapan AK Partililer, hava fişekler ve meşalelerle coşkulu bir kutlama düzenlendi.

AK Parti Isparta’da resmi olmayan sonuçlara göre, henüz devam eden oy sayımında 34 bin 581 oy ile yüzde 38,32’lik oranla önde gitmesinin ardından partililer il binası önünde kutlamalara başladı.
Isparta kent merkezinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde araç konvoyu yapan AK Partililer, hava fişekler ve meşalelerle coşkulu bir kutlama düzenlendi. Kaymakkapı Meydanı’na kurulan platforma Isparta’nın yeni Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in gelerek bir teşekkür konuşması yapması bekleniyor. Partililer, ellerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayraklarıyla coşkuya ortak oluyor.

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