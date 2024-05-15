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Isparta’da 57 kişinin can verdiği uçak kazasının firari hükümlüsü, 17 yıl sonra İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı

15.05.2024 14:59
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Isparta'da, 30 Kasım 2007'de, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Türbetepe'de düşen, Atlasjet'in İstanbul- Isparta seferini yapan World Focus'tan kiralanan yolcu uçağında, 7'si mürettebat, 57 kişi yaşamını yitirmişti. Düşen uçağın şirketinin ortağı olan ve hakkında taksirle ölüme sebep olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 17 yıldır firari haldeki Yavuz Çizmeci, sahte kimlikle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Isparta’da 57 kişinin can verdiği uçak kazasının firari hükümlüsü, 17 yıl sonra İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı

Isparta'da, 30 Kasım 2007'de, Prof. Dr. Engin Arık ve beraberindeki akademisyenlerin içinde bulunduğu, Atlasjet'in İstanbul- Isparta seferini yapan World Focus'tan kiralanan yolcu uçağı, 30 Kasım 2007 tarihinde, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Türbetepe'de düştü. Kazada 7'si mürettebat, 57 kişi yaşamını yitirdi.

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Uçakta yaşamını yitiren yolcular arasında, Türkiye'de toryum, Türk Hızlandırıcı Projesi, Bilim Kenti ve CERN süreciyle ilgili önemli çalışmaları olan Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık ile araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, yüksek lisans öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan da bulunuyordu.

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Kazanın ardından World Focus Hava Yollarında görev yapan bazı üst düzey ve teknik personelden oluşan 10 kişi hakkında kamu davası açıldı. Sanıklar ilk kez 28 Temmuz 2009'da Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Yargılamalar sırasında sanık sayısı önce 12'ye, ardından 20'ye yükseldi. Sanıklar arasında yargılananlardan biri olan ve uçak şirketinin ortağı olduğu öğrenilen Yavuz Çizmeci hakkında yargılamanın sonunda, taksirle ölüme neden olmak suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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17 YILDIR FİRARİYDİ

Hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan Yavuz Çizmeci, kazanın olduğu tarihten itibaren firari olarak aranıyordu. 17 yıldır firari olan Çizmeci, Gaziantep’e uçmak üzere gittiği İstanbul Havalimanı’nda şüpheli hareketleriyle polisin dikkatini çekti. Şüpheliyi durduran polis, yaptıkları kontrollerde şüphelinin taşıdığı kimliğin sahte olduğunu tespit etti. Ekipler, incelemelerde şüphelinin Yavuz Çizmeci olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Çizmeci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Isparta İstanbul Havalimanı sahte kimlik
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